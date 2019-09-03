Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме. Следствие трактовало один из его постов в Twitter как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве.

Про Синичью «пятерочку» размышляет президент Института Ближнего Востока Евгений САТАНОВСКИЙ:

«Лепить из него узника совести»

- Конечно, абсолютно недопустимо призывать охотиться на детей кого бы то ни было – силовиков, не силовиков или кого-то ещё! Но как я могу комментировать приговор суда – сколько лет должны были ему давать, сколько не должны?..

Я понятия не имею, будут ли те люди, которых у нас почему-то принято называть либералами, сейчас лепить из него «узника совести»! Я не вижу у нас никаких либералов, потому что у нас их нет.

Либералом был, например, граф Лев Толстой, который, как дворянин, вряд ли бы посчитал возможным призывать к охоте на кого бы ты ни было! Антон Чехов тоже был либералом...

«Просыпаются, когда их самих может прищучить»

И вообще, я не понимаю, почему наши СМИ интересует это событие? Ну что ж, такие вот у нас СМИ, что тут поделаешь! Человек за такие призывы получил свое, и не надо из естественных и нормальных событий делать неизвестно что!

Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан, и это - нормально, это - работа тех органов, которые должны надзирать за законом! Но ребята из органов за ним ни черта не надзирают, а просыпаются только тогда, когда их самих прищучивает или может прищучить!..

Ну так что ж, спасибо вам, ребята! Но вообще-то, это ваша работа...