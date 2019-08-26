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«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»
26 августа 2019, 19:45 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
Советник главы ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в «Ростех») Борис Алешин обвинил «Аэрофлот» в попытке дискредитации самолета Superjet 100 после катастрофы в аэропорту «Шереметьево» в мае.
«Когда случилась катастрофа, и вдруг «Аэрофлот» рассказал всему миру, что самолет дрянь и дерьмо, по-русски говоря, и во всем виноват самолет», — сказал Алешин.
Он добавил, что в ОАК, напротив, «проявили максимум такта» и не стали до окончания расследования крушения критиковать ни саму авиакомпанию, ни уровень подготовки ее сотрудников, ни «проблемы, которые «Аэрофлот» породил за счет неумелого менеджмента».
О подменах размышляет член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, депутат Госдумы III-VI созывов, кандидат психологических наук, полковник запаса (ВДВ) Франц КЛИНЦЕВИЧ:
«Что касается отличного и надежного лайнера SSJ 100...»
- Когда что-то случается с лайнером SSJ 100, то всему миру обязательно сообщают, что это был именно Суперджет, а если авиапроисшествие произошло с «Боингом» или «Аэрбасом», то указывают просто - это был самолет.
Вне всякого сомнения, это установка. Конечно, в том, что касается отличного и надежного лайнера SSJ 100, то и там можно найти некие нюансы, но то, что это гиперболизированный подход, я не сомневаюсь ни на минуту!
«Установка для либеральной части общества»
Какое бы авиапроисшествие ни произошло, даже самое незначительное, то сейчас всегда обращается внимание, что это был именно Суперджет. Так пишут во всех заголовках. Это и есть та самая установка для либеральной части нашего общества. Такие тенденции видны просто невооруженным взглядом.
А вот говорить о невероятном мастерстве, профессионализме и героизме российских летчиков наши либеральные СМИ установку не получали, поэтому и пишут в одном случае - Суперджет, а во всех остальных - самолет...
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