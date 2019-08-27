Международный авиационно-космический салон МАКС-2019, в котором примут участие более 800 компаний со всего мира, начал работу в подмосковном Жуковском.

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и посетителям этого уникального по красоте и размаху мероприятия.

Кстати, президент РФ на МАКСе, совмещая приятное с полезным, вместе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом уже осмотрел новейший российский истребитель, реальное чудо техники Су-57, представленный на экспозиции.

О МАКСе - и не только размышляет почетный президент Международного авиационно-космического салона (МАКС), заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России, депутат Госдумы I созыва, доктор исторических наук, генерал-майор запаса Магомед ТОЛБОЕВ:

«Погода - как по заказу!»

- Открытие авиасалона МАКС-2019 прошло просто великолепно, и погода, как по заказу, стоит тоже великолепная!

Что на этом авиасалоне будет уникального? Да много чего. В частности, среди прочего, будет показана уникальная новейшая фигура воздушного боя на Су-57, но это надо видеть собственными глазами и обязательно приезжать сюда, в Жуковский, на аэродром.

И, конечно, нашей молодежи надо обязательно побывать на МАКСе и воочию посмотреть на всю эту красоту. У нас здесь есть молодежный центр конструкторской мысли, инженерная компания и т.д.

Я думаю, что представителям молодого поколения будет у нас особенно интересно. Кстати, студенты по студенческому билету могут проходить бесплатно, дети до 14 лет – тоже идут на наш авиасалон бесплатно.

«Прекрасные полеты русских летчиков!»

По сути, у нас тут очень многое сделано именно для молодежи, так что не стоит ходить на какие-то странные мероприятия, а лучше приехать сюда и увидеть прекрасные полеты русских летчиков!

Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019, увидеть аэродром в Жуковском, вдохнуть неповторимый запах травы и отработанного керосина и посмотреть уникальные выступления лучших в мире летчиков на лучших в мире самолетах!