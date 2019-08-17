«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

Многие, в том числе и западные СМИ сравнивают приземление А321 в Подмосковье с аварийной посадкой лайнера A320 в январе 2009 года, которую назвали «Чудом на Гудзоне».

Напомним, что 15 января 2009 года лайнер А320 после столкновения со стаей гусей через 1,5 минуты после взлета совершил аварийную посадку на воду реки Гудзон в Нью-Йорке.

Однако помимо этой распиаренной истории, в истории авиации существует еще одно подобное ЧП. 21 августа 1963 года на глазах изумленных ленинградцев самолет Ту-124 из-за неисправности был посажен на воду реки Нева молодыми, но опытными советским летчиками!

В обоих случаях приземления на воду, как и при недавней посадке на кукурузное поле, пассажиры были спасены.

О том, почему либеральные СМИ не говорят ни слова о превосходстве нашей (еще не добитой) лётной школы, размышляет член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, депутат Госдумы III-VI созывов, кандидат психологических наук, полковник запаса (ВДВ) Франц КЛИНЦЕВИЧ:

«Если бы были большие жертвы, либеральные СМИ смаковали бы это»

- Зачем нашим либеральным СМИ показывать Россию в положительном ключе? Нет, у них не такая установка, и все их СМИ заточены под то, чтобы показывать Россию только в негативном свете.

Вот если бы были большие жертвы, либеральные СМИ без конца бы показывали это, смаковали, говорили, что у нас нет школы летчиков, всё находится в запустении, «шеф, все пропало!» и т.п.

Это же их обычная практика. Но если они претендуют на объективность, если дают, так сказать, правдивую информацию, встречаются с очевидцами - ну так и пусть показывают реальные картины!

«Наши летчики сотворили самое настоящее чудо!»

Но они и дальше будут либо молчать, либо давать лишь сухую информацию (потому что мимо подобного случая пройти просто невозможно). Либеральным СМИ надо отрабатывать деньги совсем за другое, и им не давали установку говорить о героизме наших летчиков.

И что бы сегодня ни говорили либеральные СМИ, наши летчики сотворили самое настоящее чудо, проявив волю, мужество и профессионализм. Такое у летчиков бывает один раз в жизни, и, думаю, что каждый из них готов к тому, чтобы спасти пассажиров, которых везет и за жизни которых отвечает.









21 августа 1963 года. Реальное Чудо на Неве!









К севшему на воду лайнеру была оперативно подогнана техника









К сожалению, воду из самолета откачать не удалось, и пустой лайнер затонул









Советские летчики-герои, спасшие, как и позже при посадке на Гудзон, и еще позже в Подмосковье на кукурузное поле, жизни вверенных им пассажиров. Слева неправо - бортинженер В.Смирнов, штурман В.Царёв, бортрадист И.Баремин, командир В.Мостовой, второй пилот В.Чеченев

Фото: архивы