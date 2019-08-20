Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Новое руководство телекомпании «Рустави-2» уволило Георгия Габунию, который в эфире телеканала в нецензурных выражениях оскорбил президента России Владимира Путина. О нелегкой судьбе извращенца размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ:



«По-моему, его тогда побили...»



- Честно говоря, я не понимаю, зачем его изначально брали на работу? Ведь есть же этические нормы, которые вообще никому и никогда нельзя нарушать!

А ведь этот «журналист» уже сделал себе, так сказать, имя на одном скандале. Уверен, все помнят ту знаменитую мерзкую историю, когда он высказывался на тему религии и христианства. По-моему, его тогда побили, но не уволили...

«Романтические отношения с бывшим гендиректором»

Ну а сейчас... неудивительно, что его уволили, но удивительно, что так долго держали. Правда, при этом рассказывали некие трогательные, романтические истории о его отношениях с бывшим генеральным директором «Рустави-2» Никой Гварамией.

Ну что ж, менеджмент сменился - и всё. Теперь больше никто не хочет это держать на плаву. Так что происходит очищение, а этот отправляется в канализацию, то есть туда, где ему самое место.

«Обычно всплывают на Украине»

Может ли он где-то всплыть? Да, конечно, ведь такое никогда не тонет! Обычно все они всплывают на Украине. Это же сейчас такой большой отстойник разнообразных журналистских экскрементов. Уж очень длинный там список таких!..