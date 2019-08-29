Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

О судьбе Андрюши Парубия, человека со справкой о «легкой степени умственной отсталости», размышляет политолог Юрий ГОРОДНЕНКО:

«Что называется, сработало»

- Прежде всего, здесь нужно понимать, что то дело, которое было возбуждено против Андрея Парубия, родилось не нынешней властью Украины, не Зеленским и его командой, а с подачи бывшего госчиновника, бывшего заместителя главы администрации Виктора Януковича - Андрея Портнова.

Напомню, что Портнов подал большое количество заявлений и против экс-президента Украины Порошенко, и против других представителей майданной власти, в том числе и Парубия, - ну и одно из них, что называется, сработало и ГБР сейчас начало изучать его деятельность. Но это ведь совсем не означает, что Парубия тут же привлекут к уголовной ответственности.

«Запад хочет нивелировать ситуацию, связанную с событиями в Одессе»

Кроме всего прочего, здесь явно просматривается вполне определенная позиция Запада, который хочет нивелировать ситуацию, связанную с событиями в Одессе 2 мая 2014 года.

В этом смысле цель наших западных «партнеров» - показать, дескать, да, они всё понимают и делают буквально всё, что могут, для восстановления справедливости, наказания виновных и т.п. На самом же деле Запад просто хочет «заговорить» эту ситуацию.

«Могут полететь головы»

Поэтому я уверен, что никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь, потому что в этом случае могут наступить очень серьезные юридические и политические последствия уже для многих представителей нынешней власти Украины.

Ведь Андрей Парубий как председатель Верховной рады оставил огромное количество подписей на огромном количестве всевозможных, в том числе и противозаконных документов, следовательно, может быть обрушена вся политическая конструкция не только предыдущей, но и нынешней украинской власти. Так что могут полететь головы не только бывших, но и действующих ее представителей...