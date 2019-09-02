Турция намерена приступить к реализации собственного плана операции к востоку от Евфрата в Сирии, если в течение нескольких ближайших недель ей не удастся договориться с США о контроле турецких военных над этим регионом, заявил президент страны Эрдоган.

О наших партнерах размышляет директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен БАГДАСАРОВ:

«Через Турцию террористам в Идлиб идет советское оружие»

- Ну что ж, когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать. То он пытается договориться с США, то приезжает к нам на международный авиасалон МАКС-2019 и очень интересуется перспективным российским многофункциональным истребителем пятого поколения Су-57.

А ведь именно через Турцию террористам в Идлиб идет советское оружие из Прибалтики и Украины. Туркам же, в свою очередь, оно поставляется через крупный международный оружейный хаб в Болгарии.

Кстати, там же, у болгар, у этих наших «братушек», еще с давних времен находится очень много заводов по производству советского вооружения.

«Давно пора было начать разгром этой группировки!»

К сожалению, из-за крупных экономических проектов, которые мы заключили с Турцией (это и строительство атомной электростанции «Аккую» на 20 млрд. долларов, и многострадальный «Турецкий поток», и много чего другого) мы вынуждены подыгрывать Эрдогану. Но ведь по Идлибу видно, что же это за союзник такой - Турция! Если раньше террористы контролировали половину территории этой провинции, то теперь уже почти всю - и оттуда обстреливают нашу базу Хмеймим.

Я уже говорил, что давно пора было начать разгром этой группировки. Это пятьдесят тысяч боевиков, которые контролируются «Джебхат-ан-Нусрой» (бывшая «Аль-Каида», запрещена в России) и родственными организациями! Кстати, из Турции они получают не только оружие, оружие, боеприпасы, ГСМ, но и медоборудование и там же получают медицинскую помощь. Там же находятся турецкие советники, военнослужащие турецкой армии и «сирийское правительство в изгнании».

