«Не дай-то бог, если начнутся проблемы у бойцов и их семей!»

Правозащитники назначили вознаграждение за данные о личности полицейского, якобы ударившего в живот девушку на незаконном митинге.

Напомним, что в Сети появилось видео, как полицейский «бьет» сопротивляющуюся особу рукой в живот. Однако при ближайшем рассмотрении видно, что он не доносит руку до ее бренного тела.

О страстях инфантилов размышляет бывший сотрудник ОМОН г. Москвы (ныне подразделение Росгвардии), ветеран боевых действий, подполковник полиции в отставке Виталий КИЙКО:

«Если в омоновцев плюют и кидают кусками асфальта...»

- А что эта девушка делала на незаконном митинге? Если в омоновцев плюют и кидают кусками асфальта, то нам демонстрантов за это в одно место, что ли, целовать?! Не дождётесь!

Провокаторы на этих митингах работают по принципу бандеровского «Миротворца», то есть вычисляют нас. Но нам не надо их вычислять, потому что все они известны. Интересно, они могут думать головой или уже совсем нет? Неужели они надеются на то, что «соскочат»?!

Не дай-то бог, если начнутся какие-то проблемы у бойцов и их семей! Все эти протестующие не успеют добежать до эстонской границы!

«Остальные 12 миллионов 450 тысяч москвичей»

Я как бывший сотрудник ОМОНа оцениваю действия правоохранителей на твердую «четверку». Но надо действовать решительнее, жестче и быстрее, чтобы впредь никому неповадно было издеваться и над законом, и над остальными жителями Москвы!

Допустим, что этой шелупони собралось даже 50 тысяч, а где остальные 12 миллионов 450 тысяч москвичей? Разве на них можно гадить с большой колокольни?

Посмотрите, как во Франции обращаются с «желтыми жилетами! А как немцы усмиряют таких буйных!.. Про США деликатно умолчим, потому что там вообще пристрелят - и мама не горюй. В Америке отстреливают по 20 тыс. негров в год - и все молчат...