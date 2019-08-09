Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». Озеро переплыли основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко, спортсмен клуба Евгений Семеняка и руководитель федерации современного мечевого боя Чеченской республики Заур Закраилов.

О проблемах озера Байкал размышляет директор Института водных проблем РАН, членкор РАН, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ (1991-1996 гг.) Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН:

«Туризм - фактор загрязнения Байкала»

- Считаю очень правильным, что активные граждане нашей страны таким образом привлекают внимание к проблеме Прибайкалья!

Преобладающий фактор загрязнения Байкала - это, безусловно, туризм. Народ в массовом порядке едет на Байкал потому, что пока с него за это никто не берет какие-то особые деньги.

Я считаю, что въезд на прибайкальскую территорию должен стоить дорого и за входной билет надо платить! Сколько - пусть покажет рынок. Но это должна быть высокая цена.

«Выиграл путевку на Байкал!»

Послушайте, например, за границей, когда вы приезжаете в какое-то особое место, то с вас без зазрения совести буквально за всё дерут очень приличные деньги. Так нужно сделать и на Байкале!

Смогут ли туда попасть небогатые люди? Для того, чтобы обеспечить доступ небогатым людям, можно воспользоваться советским опытом.

Тогда были профсоюзные путевки, или, например, можно разыгрывать лотерею. Купил билет за 100 рублей, а выиграл путевку на Байкал, которая стоит 30 тысяч...