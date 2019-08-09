«Озеру Байкал очень вредит массовый наплыв туристов»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». Озеро переплыли основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко, спортсмен клуба Евгений Семеняка и руководитель федерации современного мечевого боя Чеченской республики Заур Закраилов.

О проблемах озера Байкал размышляет директор Института водных проблем РАН, членкор РАН, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ (1991-1996 гг.) Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН:

«Пусть плавают!»

- Если с помощью этого мероприятия удастся привлечь какие-то дополнительные силы, средства, внимание к проблеме озера Байкал, то, как говорится, слава богу!

В принципе, от того, что сколько-то людей переплыли Байкал, самому озеру никакого вреда не будет, это же очевидно. Так что, на здоровье, пусть эти отважные спортсмены осуществляют задуманное и таким образом тоже привлекают внимание к проблемам загрязнения Байкала!

«Прямое загрязнение Байкала»

Но прежде всего озеру Байкал сейчас очень вредит массовый наплыв туристов. Именно это сегодня является основным источником грязи для этого уникального водоема.

Ведь в течение года туда приезжают до полутора миллионов человек, а инфраструктура Прибайкалья способна принять от силы тысяч сто, и никак не больше. Так что деятельность всех остальных туристов - это прямое загрязнение Байкала.