«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

Мультимиллионер из США Патрик Берн сообщил, что под контролем ФБР состоял в сексуальных отношениях с россиянкой Марией Бутиной, но отказался подчиняться, когда от него потребовали возобновить с ней отношения.

О «медовой ловушке наоборот» размышляет вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид ЯКОБАШВИЛИ:

«Мужчины совсем перевелись»

- По-моему, это какое-то дурачество. Но, знаете, я хочу сказать, что мужчины, похоже, совсем перевелись, причем не только в США, но и везде. Даже если между Бутиной и ним что-то и было, зачем же об этом рассказывать?

Даже если ты исполнял какую-то там государственную задачу - ну так сиди и держи это при себе! Зачем вещать об этом на весь белый свет? Видно, человеку в жизни больше нечего вспомнить, вот он и занимается какой-то ерундой. Ну что тут еще сказать? Это просто смешно!..