«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

На всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в МЧС.

О том, почему горят леса, размышляет помощник руководителя администрации президента РФ, генерал-полковник в отставке, губернатор Рязанской области (2004-2008 гг.), командующий ВДВ РФ (1996-2003 гг.), доктор педагогических наук, профессор Георгий ШПАК:

Уволенная из счетной палаты Татьяна Давыденко назвала версии лесных пожаров в Красноярском крае

«Отсутствует институт лесничих»

- Конечно, лесные пожары - это самая настоящая беда! Чтобы предотвращать их, требуется постоянная профилактическая работа, которая сегодня, видимо, ведется, скажем так, не очень хорошо. Почему?

Сейчас как таковой отсутствует институт лесничих. Во времена Советского Союза эти люди, настоящие стражи леса, были буквально повсюду. То есть едва-едва где-то клубится дымок, появляется совсем небольшой очаг пожара - и сразу принимаются меры.

«Вдруг как из-под земли появляется лесник!»

Наверное, люди постарше прекрасно помнят такую ситуацию, когда только приедешь куда-то на шашлыки, поставишь на поляне мангал, разожжешь его - и вдруг как из-под земли появляется лесник! По-моему, тогда он мог уследить буквально за всем.

Печально, что сегодня отсутствует эта организация. Отсюда неприятие превентивных мер - и вот мы имеем то, что имеем...

«Определяли меры по предотвращению пожаров»

В мою бытность губернатором Рязанской области мы выставляли даже специальные посты, особенно в засушливое время, и людям, как говорится, во избежание, запрещалось появляться в лесах. Теперь лесничих нет, и, похоже, выставлять некого.

Я очень строго спрашивал с наших брандмейстеров, и уже весной мы проводили совещания, на которых определяли меры по предотвращению пожаров.