Россия пытается настроить ЕС и НАТО друг против друга, заявил премьер Нидерландов. «Иногда у США и ЕС могут быть разные мнения, но это нормально в отношениях между друзьями», - заключил он.

О хитростях «партнеров» размышляет президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид ИВАШОВ:

«Если США позволят распустить НАТО...»

- Надо понимать, что если США позволят распустить НАТО, то их из Европы просто прогонят. Но ведь им так не хочется отсюда уходить, потому что они воюют не сами, а заставляют делать это своих союзничков, которых держат на коленях.

Поэтому они и выдумывают всевозможные угрозы – «терроризм», «Ирак производил химическое оружие» (доказательства - в пробирке), «Россия со дня на день может вторгнуться в Прибалтику», «Иран производит оружие массового уничтожения» и т.д.

«Члены правительства работали в шахтах»

Что касается нашей элиты, то даже в окружении Путина есть люди, которые имеют либо вид на жительство на Западе, либо гражданство США. Наши западные «партнеры» знают, что, где и сколько средств наших нуворишей хранится в их банках. Им известно, где находится недвижимость, яхты и счета с баснословными суммами, которые иные члены правительства и президентских структур, видимо, заработали, трудясь в поте лица где-то в шахтах.

Поэтому трудно предположить, что со стороны России последует жесткий ответ, скажем, на действия НАТО у наших границ, на постоянные провокации на Балтике и в Причерноморье, когда их самолеты барражируют в нескольких сотнях километров от Санкт-Петербурга или Севастополя.

Иные представители так называемой российской элиты и в страшном сне не могут представить себе, например, то, что в Западном полушарии, поближе к США, возможны совместные учения России и КНР. Поэтому мы их там и не проводим.

