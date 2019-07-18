«Силовые структуры Украины просто кишат западными советниками!»

Вооружение и оборудование, безвозмездно переданное Вооруженным силам Украины (ВСУ) другими государствами, даже не было распаковано по прибытии в страну, сообщил министр обороны Канады.

О советах Украине западных советников размышляет директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен БАГДАСАРОВ:

«Внедрены абсолютно везде»

- Наши СМИ почти не говорят о том, что во властных структурах Украины уже давно находятся советники и инструкторы из США, Великобритании и других стран НАТО. То есть они внедрены абсолютно везде, и силовые структуры Украины просто кишат ими.

Например, у министра обороны Украины как минимум два советника – один, естественно, из США, другой «представляет» Великобританию.

По самым скромным подсчетам, таких советников на Украине насчитывается не менее двух тысяч, ну и, конечно, несут службу соответственно настроенные к России товарищи из СБУ и МВД.

«Погибли тысячи людей»

То есть на Украине уже есть военная инфраструктура, интегрированная в силовую структуру Запада, систему их вооруженной подготовки и т.п.

Взять тот же знаменитый полигон подо Львовом, по сути, являющиеся одной из крупнейших баз США за пределами стран НАТО! Количество западных инструкторов, которые готовят вооруженные силы Украины, там просто зашкаливает.

Можно только догадываться против кого идет подготовка, все эти совместные учения и т.п. Ну и как нам быть со всем этим? Неужели они сами, как говорится, соберут манатки и уйдут оттуда? Не думаю.

Вот, например, в 1979-м году в Иране произошла Исламская революция, которая снесла всех западных марионеток и просто выбросила инструкторов, советников и т.п.

Но тогда там было море крови – погибли тысячи людей, а десятки тысяч были казнены. Не думаю, что подобное может произойти на Украине, и, стало быть, говорить об улучшении отношений с нами просто невозможно.

«Кто живет на юго-востоке Украины?»

Так что России нужна другая стратегия. Вот, например, те же США намереваются отторгнуть иранский Курдистан, объясняя, дескать, да, там живут граждане Ирана, но они совсем другие...

А кто живет на юго-востоке Украины? Точно также и нам надо, не используя военные методы, отторгать этот регион. Мы должны поддерживать лидеров, ориентированных на Юго-восток, и также новых лидеров, которые, возможно, скоро появится там.

Да, то что мы будем раздавать и уже раздаем украинцам российские паспорта, действительно приведет к дезинтеграции украинской власти. Граждане России, которые будут проживать на территории Украины, будут отторгнуты и системой управления государством, и военной и гражданской администрацией, то есть они будут еще больше ориентированы на нас...