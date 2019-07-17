«Зеленский ведет себя так, будто находится перед зрителями своего шоу»

Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили во время визита главы государства в этот город. Речь зашла о достройке терминала николаевского аэровокзала и количестве необходимых для этого средств и времени.

Об украинском шоу размышляет директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен БАГДАСАРОВ:

«Был избран персонаж»

- Что ж, на Украине был избран персонаж, который абсолютно не готов к управлению государством. Зеленский вообще не представляет, что это такое, и, кроме своего «Квартала-95», в жизни ничем не управлял. Он и продолжает вести себя так, будто находится на сцене перед зрителями своего шоу.

Да, я надеюсь, что после выборов хоть какое-то место в Раде займут люди, которые будут готовы к диалогу с Россией, но в ближайшие десятилетия власть на Украине, к огромному сожалению, все же будет антироссийской.

«Яд национализма»

Я не вижу никаких оснований того, что на Украине придут к власти люди, которые будут дружески относиться к нашей стране. За все эти годы там очень сильно распространился яд национализма, и вот уже дошло до того, что жители Украины были вынуждены выбирать между Порошенко и Зеленским.