Геннадий Зюганов: Маргарита Симоньян достойно держит свою линию и продолжает бороться

МИД РФ потребовал от Лондона обосновать отказ в предоставлении аккредитации журналистам RT и Sputnik на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая проходит там 10-11 июля.

О свободе слова по-британски размышляет лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ:

«Аракчеевские порядки»

- Это, конечно, полное безобразие! Собираются обсуждать вопросы свободы СМИ, а сами устанавливают аракчеевские, антироссийские порядки!

Если у них есть претензии, пусть предъявят хоть какие-то доказательства, но ведь они не назвали ни одного факта. Так что это обычные преследования по политическим соображениям.

На самом деле им не нравится позиция тех наших СМИ, которые объективно оценивают всё происходящее в мире.

«Русофобские приступы»

Лондон в этом отношении всегда отличался большой предвзятостью. Если вспомнить историю, то первые карикатуры на Россию, первые русофобские приступы истерии шли именно из Лондона, так что ничего нового в этом нет. Просто нам надо укреплять свои позиции, быть справедливыми внутри своей страны – и тогда все будет в порядке.

Ну а RT надо спокойно продолжать работать. Если мы будем сильными и успешными, то нас будут слушать. Вот сейчас на Китай никто ни ругается – ни Лондон, ни Вашингтон. Ну да, иногда пытаются – но у них ничего не получается.

«Уважали и боялись»

Когда мы производили пятую часть промышленной продукции, каждый третий пассажир летал на илах и «тушках», и каждое второе изобретение рождалось в наших лабораториях, то все нас слушали, подписывали договоры с нашей страной, уважали и боялись одновременно, - и это было неплохо.

Нашей стране надо быть еще умнее, сильнее, мобильнее, а начинать надо прежде всего с внутренней политики, которая поддерживала бы талантливых людей, а не олигархию.

А Маргарита Симоньян просто молодец! Она достойно держит свою линию и продолжает бороться. Безусловно, коллеги за это ее и будут уважать.