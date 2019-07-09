«США настроены против всего мира и не готовы к исправлению»

Далай-ламе не понравилось высказывание Дональда Трампа о том, что «Америка – на первом месте». Такая страна не должна думать только о себе, считает духовный лидер.

О том, чьи интересы всегда учитывают США, размышляет депутат Госдумы I, Ш, V, VI созывов, кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук Иван ГРАЧЕВ:

«В США уже произошла коррекция»

- В США уже произошла коррекция, а остальное, как говорится, дело техники: какие меры принимаются и как именно народ на ощущениях будет реагировать, выходит ли он из кризиса и доверяет ли системе, реализующей выход из него.

По-моему, США декларируют все правильно - поддержка реального сектора, ставка на реальные рабочие места, а также шаги, стимулирующие предпринимательство и спрос. США и делают эти шаги, однако при этом заботятся только о себе.

Напомню, что хотя ущербна сама система измерения рыночных стоимостей, но если говорить о долгосрочной перспективе, то США, несомненно, настроены против всего мира и у меня нет ощущения, что они готовы к «исправлению».