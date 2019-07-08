Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемыми оскорбления в адрес Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала «Рустави-2». Песков подчеркнул, что подобное поведение «недостойно грузинского народа».

Об эфирных дурачках размышляет заведующий кафедрой мировой экономики РЭУ им Г.В. Плеханова, доктор экономических наук, членкор РАН, председатель Верховного совета России (1991-1993 гг.) Руслан ХАСБУЛАТОВ:

«Свидетельство деградации культурной элиты Грузии»

- Это просто безобразие! Более того, это свидетельство деградации так называемой культурной элиты Грузии. Кому бы ни принадлежал канал «Рустави-2», разве может культурный и грамотный человек говорит такое?! Такие вещи недопустимы в принципе!

И президент, и премьер, и все партии Грузии должны были отмежеваться от этого выступления, а телеведущего выгнать ко всем чертям! Это же абсолютный провокатор.

Сами грузины должны посадить или хотя бы морально осудить этого дурачка, – и это стало бы свидетельством их чести и достоинства. Более того, самой Грузии сейчас неплохо было бы использовать этот инцидент для начала сближения с Россией. Это было бы очень мудро с их стороны.

«Так тебе и надо, дурачок!»

Вряд ли подумают на Путина, если этому Габунии кто-то даст по голове. Наоборот, скажут, так тебе и надо, дурачок! Конечно, как человеку, Путину всё это очень неприятно. Я по себе знаю, как неприятно, когда тебя оскорбляют в СМИ.

Однако на это в первую очередь должно реагировать само общество, а грузинское общество, похоже, потеряло совесть, и кое-кто там скатился просто до скотского состояния.

Между тем Грузия всегда была ментально близка русскому образованному обществу. Русские и грузинские элиты были переплетены родственными, интеллектуальными, военными и прочими связями.

И разве можно теперь из-за каких-то наносных причин все это разом прервать? Наоборот, надо отбросить плохие страницы истории, но ведь находятся люди, которые стараются продлить такое вот ненормальное состояние...