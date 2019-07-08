Михаил Леонтьев: это специальный козёл-провокатор

Как известно, телеведущий Георгий Габуния в авторской передаче на телеканале «Рустави 2» позволил себе нецензурные высказывания в адрес главы российского государства Владимира Путина.

О смелости иных телеведущих размышляет ведущий телепрограммы «Однако» Михаил ЛЕОНТЬЕВ:

«Козёл - он и есть козёл»

- А о чем здесь можно вообще говорить? Это не моя тематика. Какое, собственно говоря, у меня может быть отношение к товарищу, который в телеэфире позволил себе оскорбления в адрес главы России?

Товарищ, позволивший себе сказать такое, по-моему, обычный козел. Я даже не хочу это комментировать. Козёл - он и есть козёл. Это специальный козёл-провокатор. Просто есть люди, которые на этом зарабатывают...