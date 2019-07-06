«В одном бронежилете можно вынести пачку в 500 тысяч рублей»

В деле задержанных сотрудников ФСБ появились новые подробности. Бойцы спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» заранее вынимали металлические пластины из своих бронежилетов, а во время обыска помещали туда пачки денег.

О бронежилетах размышляет президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей ГОНЧАРОВ:

«Просто смешно»

- Только следствие может подтвердить или опровергнуть данную информацию. Мне трудно сказать, какие бронежилеты надевали сотрудники спецназа.

Существуют и тяжелые бронежилеты, и лёгкие кевларовые, но я не присутствовал на этих операциях и не знаю, в каких бронежилетах были ребята.

В кевларовых вообще нет никаких пластин, а если спецназовцы были в тяжелых бронежилетах, то просто смешно говорить о том, что в них якобы были вынесены сто с лишним миллионов рублей!

Да, теоретически в одном бронежилете можно вынести пачку, ну, скажем, в 500 тысяч рублей, но в этих новостях речь идет о сотнях миллионов. Кстати, эту же пачку спокойно можно положить, например, в карман брюк или пиджака...