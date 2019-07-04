«И вдруг я вижу абсолютно пустые глаза Кати Стриженовой!»

Телеведущая Екатерина Стриженова похудела, выставила свои фото в соцсети, ее шуточно назвали мумией, на что она радостно ответила, что у нее «такая же ассоциация».

Своими впечатлениями от телешоу и от телеведущей делится депутат Госдумы III-V созывов, доктор юридических наук, профессор, генерал-лейтенант МВД Александр ГУРОВ:

«Красивая женщина ни в чем не сечёт»

- Я вообще не понимаю, что делает на телевидении Катя Стриженова! Она же ничего не понимает, но иногда вбрасывает в эфир какие-то странные реплики, которые вообще никому не нужны. Чувствуется, что этот человек абсолютно ни в чем не сечёт.

Да, внешне это красивая женщина, и, возможно, она была бы неплохой актрисой, но в шоу, и тем более политическом ей делать абсолютно нечего. Просто каждый человек должен быть на своем месте, а она там совсем не смотрится.

«У человека больше нет работы»

Одно время меня часто приглашали на эти передачи, и я бывал там. Помню, Катя Стриженова спросила меня о причинах некоего явления – я называю ей глобальные причины. Она опять спрашивает, мол, а в чем причина, - я снова отвечаю.

Я что-то хочу сказать, она обрывает, дескать, говорите коротко, у нас очень мало времени. Я пытаюсь аргументированно выразить свою точку зрения, но меня опять прерывают...

Какое-то время я подождал, потом наступает подходящий момент, поворачиваюсь, хочу что-то сказать - и вдруг вижу абсолютно пустые глаза Кати Стриженовой! Знаешь, я тогда встал, сказал - честь имею, и ушел.

Очевидно, что у человека больше нет работы, поэтому она и занята в этой передаче. Но она же совершенно не красит это шоу. Она находится не на своем месте, и у неё нет никаких эмоций. А ведь политика – это очень тонкое и очень серьезное дело.