Группу украинцев выселили из отеля в Греции не только за то, что они развесили на балконе красно-черные флаги запрещенной в России организации карателей УПА.

Украинский психолог Ольга Подоляк, возглавлявшая группу отдыхающих «сирот героев АТО», натравливала их на малышей, говорящих по-русски, которые проживали в этом же отеле.

А еще оголтелые сиротки размахивали флагами «самостийной», бегали и орали по всему отелю, что они являются украинцами.

О том, можно ли вылечить зомбированных психологов, а также детей, вкусивших все прелести «украинства», размышляет дипломат, писатель, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, доктор исторических наук Николай ПЛАТОШКИН:

«Свергнуть эту клику!»

- Да, это лечится. Причем лечится так же, как мы в 1945 году вылечили немецкий народ. А вот украинский народ, конечно, хотелось бы вылечить не с такими жертвами.

Я уже давно говорил, что в Киеве нацистский режим, что против него надо вводить всеобъемлющие санкции, рвать дипломатические отношения и содействовать тем здоровым силам в украинском обществе, которые готовы свергнуть эту клику и вернуть страну на путь нормального демократического развития.