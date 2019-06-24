Давид Якобашвили: никаких повесток мне никто не вручал

По сообщениям некоторых СМИ, вице-президент РСПП и один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не приедет в Россию, пока не окончится разбирательство после обысков, которые ФСБ провела в его музее «Собрание».

О том, приедет он или нет и почему СМИ перевирают его слова, «АН» рассказал сам вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид ЯКОБАШВИЛИ:

«Я не говорил, что не приеду в Россию»

- Глупости все это! Они написали чушь, и я им сказал, чтобы переделали. Я не говорил, что не приеду в Россию. Просто с марта месяца нахожусь за границей и зарабатываю деньги тут, потому что мне надо содержать тот же музей «Собрание».

Конечно, то, что связано с обысками в музее, усугубляет ситуацию, ну а так... когда будет время, тогда и приеду в Россию. Мне же надо самому во всем разобраться.

«Хотел ли я обратиться на прямую линию с Путиным?»

Что касается каких-то повесток, то мне их никто не вручал. Да и откуда они тут вообще могут появиться?

Хотел ли я обратиться на прямую линию с Путиным? Нет, зачем. Я сейчас изучаю вопрос и сегодня-завтра буду делать разъяснение. Просто надо посмотреть, что вообще происходит, изучить ситуацию и т.п.

Никаких прогнозов я делать не буду. Тут, к сожалению, нечего прогнозировать. Просто будем смотреть.