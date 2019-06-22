Виталий Милонов: Невзоров выступает с точки зрения воинствующего сатанизма

Первый канал пригласил на передачу «Вечерний Ургант» бывшего телерепортера Александра Невзорова. О такой приятной, почти детской неожиданности, случившейся в прайм-тайм, размышляет депутат Госдумы Виталий МИЛОНОВ:

«В начале ХХ века любили баловаться медиумами, ритуальными сеансами»

- Ради того, чтобы получить дополнительный процент просмотра, на телевидении готовы идти на такие антироссийские поступки, как приглашение в прайм-тайм ярого русофоба и пропагандиста либеральных западных ценностей Александра Невзорова.

В начале ХХ века тоже любили баловаться всевозможными медиумами, ритуальными сеансами и т.д., а в результате страна, поддавшись этим соблазнам, отошла от традиционных ценностей и получила страшные потрясения.

У нас почему-то нельзя выступать в защиту традиционных ценностей - тебя тут же назовут мракобесам, ретроградом и т.п., а вот если кто-то, как Невзоров, выступает с точки зрения не то что атеизма, а воинствующего сатанизма, то это нормально и допустимо. Почему? Да потому что кое-кто на телевидении (и не только) считает близким такое направление.

«Мнение либерально визжащего меньшинства»

Доколе это будет продолжаться? Могу ответить на этот вопрос так – а доколе будут держать в эфире, скажем, тот же «Дом-2»?

Нормальные люди возмущаются этой передачей, большинство или не воспринимает ее, или просто ненавидит, но получается, что кучка тех оболтусов, которые смотрят «Дом-2», являются более значимыми людьми, чем те, кто априори прогосударственно ориентирован.

Ведь мнение людей, которые разделяют государственную политику и поддерживают народ, не такое воинствующее. Оно спокойное, поэтому на него и не обращают внимания.

А вот мнение либерально визжащего меньшинства почему-то определяется как право этого меньшинства на единственно верную точку зрения.