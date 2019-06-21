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Давид Якобашвили: арестовывать бизнесменов – это не совсем правильно

21 июня 2019, 08:49 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

Давид Якобашвили: арестовывать бизнесменов – это не совсем правильно
Александр Саргин

Владимир Путин во время прямой линии заявил, что нельзя злоупотреблять арестами, особенно в сфере экономических правонарушений. Наряду с домашним арестом нужно шире использовать подписку о невыезде, добавил он.

Вместе с тем, Путин убежден, что полностью исключить арест тоже нельзя: «Если богатый человек будет бесконечно откупаться, то рядовые граждане, миллионы людей скажут - ничего себе, если он богатый, ему все можно! Откупился, деньги отдал и ушел от ответственности...»

Об арестах и залогах размышляет вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид ЯКОБАШВИЛИ:

 

«К сожалению»

- Что касается задержания бизнесменов, то, по-моему, арестовывать их – это не совсем правильно. А вот выпускать под залог - это нормальная практика.

К сожалению, у нас еще очень много каких-то надуманных преследований. И у нас еще очень мало оправдательных приговоров.

Знаете, даже в Советском Союзе в 30-е годы, во время так называемого большого террора, было больше оправдательных приговоров, чем сейчас. К сожалению. И это очень плохой показатель.

Что касается моего музея «Собрание» на Таганке, то там всегда происходит что-то интересное - экскурсии, лекции и т.п.

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