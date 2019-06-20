Давид Якобашвили: у Кудрина гораздо больший потенциал

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о том, что с экономистами 90-х прорыва не будет, заметил, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин «перековался и дрейфует в сторону Глазьева».

О «перековке» размышляет вице-президент вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид ЯКОБАШВИЛИ:



«Кудрин каким был, таким и остался»

- По моим наблюдениям, Кудрин каким был, таким и остался. Я его очень уважаю и всегда прислушиваюсь к его мнению. Мне тяжело судить о его «перекованности», но, по-моему, Алексей Леонидович выдерживает ту же самую линию, которой придерживался и раньше.

Является ли эта линия либеральной? Я не знаю как ее лучше назвать – либеральной или ответственной за государство. Думаю, все-таки ответственной за государство.

«Страна начала бы жить гораздо лучше»

Я думаю, что если бы была реализована та экономическая политика, которую предлагал Кудрин и его команда, то страна начала бы жить гораздо лучше.

Все мы помним, там были большие обоснованные предложения, касающиеся экономической политики страны, развития бизнеса, промышленности, банковской системы и т.п. Это же был огромный труд, который осуществил Кудрин, Мау и вся остальная команда.

«Нет веры в бизнес»

Но сейчас в нашей стране, к сожалению, нет веры в бизнес, поэтому и нет фактора ее развития. Не были приняты программы ни Титова, ни Кудрина.

Вот я смотрю, как развивается Китай, и вспоминаю, в каком состоянии он был лет 40 назад. А в каком состоянии сейчас мы? Жалко, жалко...

Такая великая и большая страна, как Россия, могла бы быть намного мощнее и люди жили бы намного богаче. Но пока - нет.

На своем ли месте, будучи главой Счетной палаты, сейчас находится Кудрин? По-моему у него гораздо больший потанцевал. Ну а дальше - это не мне решать...