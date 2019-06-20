Сергей Глазьев: куда дрейфует Кудрин, лучше спросить у него

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заметил, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин «перековался и дрейфует в сторону Глазьева».

Напомним, что Путин отвечал на вопрос - «Понимаете ли вы, что с экономистами 90-х прорыва не будет и будет ли Россия и далее развиваться в сторону рыночной экономики?»

О том, впал ли Кудрин в дрейф, специально для «АН» - советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции, член Национального финансового совета Банка России, доктор экономических наук, профессор, академик РАН Сергей ГЛАЗЬЕВ:

«Я не являюсь каким-то пророком»

- Куда дрейфует Кудрин, наверное, лучше спросить у него, а вот то, что вы называете моей стороной, это позиция академической экономической науки.

Я не являюсь каким-то пророком, а просто озвучиваю очевидные и даже банальные вещи, которые заключаются в следующем - если мы хотим реализовать цель ближайшего развития страны, которую поставил президент, то нам нужен подъем инвестиций.

Причем этот подъем нам нужен не на 1-2%, а как минимум, вдвое. Ведь сегодняшняя норма накопления находится на уровне менее 20% от валового продукта, а этого недостаточно даже для простого воспроизводства экономики, не говоря уже о рывке.

«Путин еще в 2012-м году распорядился в своем указе»

Так что для начала нам нужно поднять норму накопления до 27%, как Путин еще в 2012-м году и распорядился в своем указе. У нас есть возможность сделать это, а именно инвестировать в развитие собственной экономики сверхприбыли от экспорта углеводородов, а не вывозить за рубеж в виде валютных резервов. Это же очень просто.

Когда бюджетное правило действовало в полную меру, то объем стабилизационного фонда доходил до 10% валового продукта. Это как раз то, что нам надо для того, чтобы выполнить указ президента от 2012-го года и довести норму накопления до 27% ВВП.

Так что если мы хотим выполнить задачи опережающего развития, элементарный системный подход говорит о том, что все имеющиеся резервы и возможности должны работать на достижение этой цели, а инструментом достижения является рост инвестиций, без которого не может быть опережающего развития.

«И получается искомый результат»

Но если мы хотим иметь большие темпы роста, то норма накопления должна быть выше, чем в других странах.

Из этого и получается искомый результат — удвоение нормы накопления, что предполагает полномасштабное задействование сверхприбыли от экспорта углеводородов для стимулирования инвестиционной и инновационной активности.

Одновременно - это лучшее лекарство от инфляции, потому что главный способ борьбы с ней - это повышение эффективности, снижение издержек, а для этого нужны как раз масштабные инвестиции и новые технологии.

«Что касается перековки и дрейфа Кудрина...»

А что касается «перековки и дрейфа Кудрина», то я не берусь давать оценки, поскольку мне должностная инструкция запрещает мне давать оценки государственным деятелям. Так что, извините, я не буду нарушать правила.