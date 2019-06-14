«Мы не позволим возвратить страну в 90-е годы!»

Московский профсоюз полиции создал петицию в защиту экс-руководителя УВД по ЗАО Москвы генерала Андрея Пучкова, который (вместе с начальником управления по контролю за оборотом наркотиков московского МВД Юрий Девяткиным) в связи с «делом Голунова» был уволен президентом Путиным по просьбе главы МВД Колокольцева. Более того, соратники генерала предположительно 14 июня намереваются организовать митинг в его защиту.

Напомним, что в СМИ появилась информация, что заказ на изготовление футболок с надписью «Я - Голунов!» был получен фирмой-изготовителем еще в мае.

О наркотическом угаре размышляет бывший сотрудник ОМОН г. Москвы (ныне подразделение Росгвардии), ветеран боевых действий, подполковник полиции в отставке Виталий КИЙКО:

«Как это так – сразу сдавать своих подчиненных?»

- Разве можно в угоду моменту сразу рапортовать о том, что будут лететь головы руководства? Как это так – сразу сдавать своих подчиненных? Так ты и сам отвечай за себя! Ты же их воспитал, сделал генералами... Понятно, например, Захарченко, ну а тут-то за что? По-моему, тут не за что увольнять людей, ведь они занимаются делом!

«Персонаж рыдал в отделении»

Опер говорил, что они этого торчка «ведут» еще с марта. Что ж, просто так подобное быть не может. Он шляется по клубам, распространяет «дурь», а крики за его «освобождение» начались по одной простой причине - этот товарищ сотрудничает с конторой, которую курирует ЦРУ. Это же провокация чистой воды!

Ведь этот персонаж рыдал в отделении, а потом признался, что ему, видите ли, выписывали таблетки. Но нам говорят, что нет следов его ДНК. А вы всегда проводите такую экспертизу, когда задерживайте с поличным раздатчиков и закладчиков наркоты?

Но если бы он и ему подобные просто курили – да и пес с ними, быстрее сдохнут! Но ведь они, обкурившись, завалят кого-то, изнасилуют!.. Это же касается всех нас!

«4 грамма наркоты – это не только для себя»

Конечно, мы не Китай, и казнить за наркотики не будем. Но ведь сейчас идут разговоры о существенном смягчении «наркотических» статей...

Ну ладно, я. Если сейчас какой-то обдолбанный наркоман будет пытаться меня грабить, то я его просто завалю, раз полицию так тормозят и увольняют людей. А вот когда таких торчков будут сотни и тысячи, тогда верха, может быть, и подумают, что 4 грамма наркоты – это не только для себя? И на каком основании, в каком законе написано, что МВД может отказать, если уже возбуждено уголовное дело?!

«Не разобравшись, увольняют ментов!»

Страшно за своих детей, которые могут нарваться на подобных обдолбанных торчков, которые себя не контролируют, а у нас, не разобравшись, увольняют ментов!

На севере нашей страны есть регион, где проживает более 100 тыс. человек, – так там работает начальник и два опера, один на сутках, другой после суток. При таком отношении никто не хочет идти туда работать. Кто-то хочет, чтобы такое началось в Москве, Питере, Екатеринбурге - и далее со всеми? Но мы не позволим возвратить страну в 90-е годы!