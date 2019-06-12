«Мы, ветераны боевых действий, тоже можем выйти на улицы...»

Несмотря на то, что новый кумир современности, уникальный журналист-расследователь Ваня Голунов, которого до вчерашнего дня никто не знал и которого уже стали забывать, был отпущен на свободу, в Москве состоялся марш за его освобождение.

О том, что на улицах может случиться всякое, размышляет бывший сотрудник ОМОН г. Москвы (ныне подразделение Росгвардии), ветеран боевых действий, подполковник полиции в отставке Виталий КИЙКО:

«Когда задерживают странноватого представителя конторы, которую курирует ЦРУ...»

- Сегодня опять вся эта обнаглевшие тусовка вышла на несанкционированный марш. А где же вы были, когда в Брюсселе украинские, так сказать, парламентарии пинали Ольгу Скабееву? Где вы маршируете, когда из Прибалтики и Украины выгоняют ваших же коллег-журналистов?

Когда на Украине беспричинно задерживают их коллегу, журналиста Вышинского, или запрещают во Франции RT, то они и слова не говорят. Когда на Донбассе убивают детей - на марши не выходит никто. А вот когда задерживают странноватого представителя конторы, которую курирует ЦРУ, то сразу раздается вой. Сразу запрыгали и заскакали.

«ОМОН будет ехать неделю»

Они говорят, что имеют право на такие выступления, дескать, у нас свобода. Но вас всего сто тысяч человек, а в Москве живут еще 15 с лишним миллионов! А в России...

Вот сейчас на Украине нацики бьют неугодных, а не боится ли эта наша родимая обнаглевшая публика, выходящая на несанкционированный марш, что и их в России скоро начнут наказывать?

Я не хочу, чтобы мои внуки были либо нетрадиционно ориентированными, либо наркоманами, так что мы, ветераны боевых действий, плюс примкнувшие к нам, тоже можем выйти на улицы...

Вот тогда я и посмотрю на все эти несанкционированные марши! Посмотрю, кто встанет на их защиту! Думаю, что ОМОН в этом случае будет ехать неделю, пока мы будем разбираться с этими свободолюбивыми людьми.

Я уважаю Путина за восстановление армии, за международную деятельность, но тут, видимо, у него просто не доходят руки, и вот такая плесень опять лезет на улицы...