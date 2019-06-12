Бывший омоновец: пусть Москалькова теперь сама задерживает вооруженных убийц и грабителей

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова назвала применение силы признаком непрофессионализма полицейских.

О новом в работе полиции размышляет бывший сотрудник ОМОН г. Москвы (ныне подразделение Росгвардии), ветеран боевых действий, подполковник полиции в отставке Виталий КИЙКО:

«Идет масштабная подстава - нагнуть ментов!»

- Интересно, а как тогда задерживать вооруженных преступников?! У меня очень много знакомых ментов, мы третий день разговариваем обо всем этом, и все мужики просто в шоке!

Уже идут такие настроения, что никто не хочет работать. Действительно, зачем им искать приключения на свою пятую точку - для того, чтобы тебя потом просто выкинули?

Неужели не видно, что идёт масштабная подстава - нагнуть ментов, а потом вытворять, что угодно! Смотри-ка, режиссеров, журналистов, торчков и гомосексуалистов нельзя ни сажать, ни задерживать, - они же гении, а вот ментов сразу - увольнять, сажать, вы непрофессионалы, ату его, ату!

«Распространитель кокса – это борец за свободу»

Омбудсмен наблюдает, как в тюрьмах кормят, как поят, как перевозят всех этих бедных убийц и грабителей! Вот только интересно, она ходила на кладбище, когда хоронили этого убитого парня, бывшего спецназовца, чтобы посочувствовать его родителям?

Ну что ж, Москалькова у нас профессионал, генерал МВД, так что пусть теперь сама без применения силы задерживает вооруженных убийц, грабителей, тех же обдолбанных наркоманов с ножами!

Ведь мент – это преступник, мент – это оборотень в погонах, а торчок, распространитель кокса – это борец за свободу. Я не знаю, как теперь будет в глубинке, но в Москве и в Питере может наступить полный швах.

А ведь случись что, все опять прибегут в полицию. Но кто будет рассматривать эти дела, если в конторе останется 2-3 человека?