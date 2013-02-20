«Лучше с браслетом ходить, чем в зоне сидеть!»

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20 февраля 2013, 23:49 [ «Аргументы Недели» ]

internovosti.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому утверждается перечень аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений. Специально для «АН» на вопрос «Сработает ли электронный браслет в российских реалиях?» отвечают…

Борис Надеждин, депутат Госдумы III созыва:

«Это в нашей стране с каждым может случиться...»

- Если вы уголовный преступник и вас таковым признали – туда вам и дорога! Но лучше с таким браслетом ходить, чем в зоне сидеть! Меня эти браслеты пугают не больше, чем риск оказаться в тюрьме. Это в нашей стране с каждым может случиться...

Игорь Трунов, адвокат, председатель президиума «Московской центральной коллегии адвокатов», первый вице-президент Федерального союза адвокатов России, профессор, академик РАЕН:

«Этот метод контроля за осужденными будет достижением нашей пенитенциарной системы»

- Этот метод контроля за осужденными, который перенимается у скандинавских стран, будет достижением нашей пенитенциарной системы. И если нас «окольцуют» - после вынесения приговора – это тоже нормальное явление.

Это же не касается тех, кто не попадает в сферу судебного производства. И для того, чтобы разгрузить тюрьмы, где кошмарное состояние, приравненное к пыткам, введение такой меры является положительным. Да и казне будет облегчение, ведь в тюрьмах сидит огромное количество трудоспособного населения, которое нужно содержать.

Да, какие-то перегибы с браслетами могут быть, но ведь и из тюрьмы тоже определенное количество сбегает. Если и будет какой-то процент тех, кто сломает браслеты или как-то злоупотребит ими, это не испортит общей картины.

Александр Гуров, генерал-лейтенант МВД, доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы III-V созывов, член Союза писателей РФ:

«Вроде как на кошку или на собаку вешаем чип…»

- Давайте спросим у осужденного, как ему удобнее сидеть – в кандалах в камере или с маячком на свободе? И никаким предвестником «тотального контроля» это являться не может! У нас есть опыт США, и ничего страшного тут нет.

Конечно, в какой-то мере при нашей российской психологии это может несколько смущать: вроде как на кошку или на собаку вешаем чип, чтобы никуда не делась. Но, увы, надо быть практиком: зачем тратить деньги на их содержание, когда таким образом можно на время и освободить?..

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