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20 февраля 2013, 22:36 [ «Аргументы Недели», Александр Саргин ]

Фото: bfm.ru

Как известно, член фракции «Единая Россия», председатель комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Владимир Пехтин решил сложить полномочия депутата Госдумы из-за обвинений о наличии у него собственности за рубежом. Специально для «АН» на вопрос «Пехтин ушел. Навальный может спать спокойно?» отвечают…

Ольга Крыштановская, руководитель Центра изучения элит Института социологии РАН:

«Власть реагирует на запросы общества, - и это очень хороший знак!»

- Нет, Навальный не может спать спокойно потому, что он в данной ситуации совершенно не причем. Сейчас идет внутренняя и глубокая перестройка элиты, и меняются правила игры.

Конечно, в каком-то смысле – это отклик власти на требования людей. Эта перестройка будет болезненна для самой элиты, и многие люди не примут такие правила игры и уйдут. Но те, кто останутся, будут понимать новые условия. То есть, происходит очищение. Во всяком случае, я очень надеюсь на это.

Власть реагирует на запросы общества, - и это очень хороший знак! На самом деле это не что иное, как внутренняя демократизация политической системы. Возможно, она происходит не совсем так, как хочется оппозиции или Навальному, но - она происходит, и сейчас выстраивается некая новая модель.

Думаю, что спокойный сон Навального мало связан с депутатским статусом Пехтина. Если у него и есть бессонница, то лишь от собственных проблем...

Вячеслав Никонов, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, президент фонда «Политика»:

«Пехтин поступил, как порядочный человек, Навальный – пока что нет»

- Думаю, что Пехтин поступил правильно. Во всяком случае, он показал, что обвинения против него – это не «божья роса». Так что Навальный мог бы вести себе скромнее, поскольку против него выдвинуты гораздо более серьезные обвинения. Пехтин точно не нарушал законов, а Навальный, судя по всему, нарушал.

Пехтин поступил, как порядочный человек, Навальный – пока что нет. С точки зрения появлений каких-то новых свидетельств о его невиновности, с его уголовными делами ничего не происходит.

Понятно, что Навальный считает их ангажированными и выдвинутыми против него по политическим мотивам. Но я как-то не припомню, чтобы причастные к политике люди, совершающие правонарушения, не говорили, что их преследуют по политическим мотивам.

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

«Не думаю, что Госдума как-то истощится»

- Не знаю насчет Навального, но сейчас надо прислушиваться к любой информации. Пехтин сам все признал, раз написал заявление о сложении депутатских полномочий. С другой стороны, если 20 лет культивировали жульничество, воровство, безответственность и казнокрадство, то и нечего удивляться, что все это так широко разрослось и расползлось. И это касается не только Минобороны, - парализованы практически все сферы, и с этим надо последовательно бороться.

Пехтин в данном случае прекрасно понимал, что за этим стоит авторитет власти, которую он представляет. Да у него в этой ситуации и выбора-то особого не было.

Не думаю, что Госдума как-то истощится. Самое главное, чтобы не истощилась страна, чтобы она крепла, богатела и мужала. Но начинать надо с нашего правительства, которое прячет деньги в иностранных банках.

Сами говорят, что чиновникам нельзя иметь счета за рубежом, а правительство 1-го февраля отправило 900 млрд. рублей наших денег в чужие банки под 2-3%. На следующий день сами заберут под 5-8%, а своим деловым людям – под 15-20%. В Америке за это – либо в каталажку, либо – на электрический стул.

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации:

«Почему господин Навальный сейчас стрижет купоны?»

- Нет, Навальный не может спать спокойно, ведь у нас еще 450 депутатов...

А если серьезно, то я сразу хочу оговориться, что в данном случае заслуга Навального минимальна: он послужил лишь посредником при обнародовании материала, который для него накопал совсем другой человек.

Поэтому у меня вызывает удивление, почему господин Навальный сейчас стрижет купоны? Хотя бы из чувства благодарности он мог бы поделиться «лаврами».

Решение о сдаче мандата Пехтиным принимал отнюдь не Навальный, ведь и до этого блогер публиковал много всякого-разного…

Ситуация с Пехтиным не единична, и это продолжение очистки властной вертикали (в том числе и нижней палаты парламента) от персон, которые не очень аккуратно оформили свои отношения с депутатским корпусом.

Решение о сдаче мандата явно принималось и руководством «Единой России», и руководством Госдумы, поэтому «спасибо» надо говорить им. Причем же здесь Навальный? Поэтому я не понимаю, а чего он-то радуется?

Михаил Маркелов, депутат Госдумы, тележурналист:

«Искусственно будут создавать впечатление, что Госдума пошла на поводу у политических авантюристов»

- Пехтин поступил, как нормальный и честный человек, который прежде всего защитил интересы своей семьи. Это был мужественный и благородный поступок. Мне показалось, что в Госдуме повеяло ХIХ веком, ведь тогда люди так же, с честью и достоинством отстаивали свои интересы. Причем же здесь Навальный?

Я уверен, что Пехтин для того и снял с себя полномочия, чтобы потом без всякой предвзятости доказать свою правоту. Но сейчас искусственно будут создавать впечатление, что Госдума пошла на поводу у различных политических авантюристов (таких, как Навальный), якобы это они добились сложения с себя депутатских полномочий Пехтина.

Нет, все и так должно быть максимально честно! Кстати, сегодняшние «проводы» Пехтина в Думе показали, что его поступок и был оценен как благородный и мужественный: депутаты всех фракций, за исключением некоторых товарищей из «Справедливой России», провожали его стоя и аплодисментами. Далеко не каждый депутат может вот так положить свой мандат на стол.

С другой стороны, Госдуме не надо вести себя, как унтер-офицерская вдова. Да, есть какие-то очевидные вещи, но надо понимать, что отдельные персонажи всегда будут этим пользоваться.

Кстати, товарищ Пономарев попытался воспользоваться ситуацией и «укусить» Жириновского. Посмотрим, что будет дальше, ведь Владимир Вольфович – это такой человек, который не будет отмалчиваться. Думаю, что теперь он будет добиваться того, чтобы Пономарева привлекли к ответственности за клевету.

Конечно, все это очень неприятно, но надо уметь держать удар и отвечать за свои поступки. Но, насколько нам известно, Пономарева нет в стране, он куда-то уехал. Это показывает, насколько ты готов быть открытым и не боишься раскрыть свою историю, в том числе и кредитную...

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