«Реабилитационные центры выполняют титаническую работу»

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19 февраля 2013, 23:38 [ «Аргументы Недели» ]

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Директор Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов заявил, что, несмотря на десятки тысяч обвинительных приговоров по делам о незаконном обороте наркотиков, количество наркоманов у нас в стране остается очень высоким. По его словам, в России наркотики употребляют с разной степенью регулярности около 8,5 млн. человек. До 80% преступлений на улицах совершается именно теми, кто подсел на иглу. Специально для «АН» на вопрос «А вы на что подсели?» отвечают…

Александр Михайлов, начальник ЦОС ФСБ России (1993-1996 гг.), генерал-майор ФСБ запаса, член Союза писателей РФ, бывший заместитель начальника Госнаркоконтроля:

«Они возвращаются не только к жизни, но и к утраченным навыкам работы и труда»

- Когда я работал в ФСКН, то буквально «подсел» на вопросы реабилитации. Тогда я проехал много реабилитационных центров и понял, какую титаническую, полезную и необходимую для общества и людей работу они проводят.

Я видел, как эффективно работают негосударственные структуры и как неэффективно – официальные. Думаю, что самым большим вкладом государства в вопросы реабилитации была бы поддержка негосударственных структур. Я сам видел, как такие центры, выживая самостоятельно и абсолютно не имея господдержки, возвращают к жизни большое количество людей.

Например, в реабилитационном центре «Новая жизнь» к нормальной жизни вернулись сотни человек. Примечательно, что при мне туда приехал представитель одной из хозяйственных структур и спросил, нет ли у них сейчас наркоманов, прошедших курс реабилитации?

То есть ребятам верят, ведь они возвращаются не только к жизни, но и к утраченным навыкам работы и труда. А какие у них хозяйства!..

Михаил Державин, народный артист России:

«Это же гораздо лучше, чем, обкурившись «травки», бить морды прохожим»

- На рыбалку, и очень ее люблю. Помню, в низовьях Волги, под Астраханью, рыба клевала, как только закидывали удочку, и мы ее даже отпускали. Но в последнее время ловлю ее лишь в мечтах: нет времени. Представляете, бывает же такая напасть, что рыбу некогда половить! Но я за такой «наркотик»!

Более того, даже готов простить ребят, дерущихся на стадионе (не на смерть), потому что футбол – это тоже наркотик. Это же гораздо лучше, чем, обкурившись «травки», бить морды прохожим где-то в подземном переходе.

За свою жизнь я не выкурил ни одной сигареты, хотя на сцене изображал курящих людей и держал в зубах сигару. А трубку вообще не держал, ее всю жизнь рядом со мной держит А.А.Ширвиндт.

Наркотики – это беда, но говорят, что ее потихоньку побеждают не только выкашиванием травы, но и убеждением.

Александра Маринина, автор детективных романов:

«Нужно постоянно объяснять, что наркотики – это огромное зло»

- Я «подсела» на спортинг, а также танцую фламенко и еще вышиваю. Спортинг – это совершенно другая техника стрельбы, чем, скажем, стрельба из пистолета, которой я с удовольствием занималась во время службы. Но это было не хобби, а часть служебной подготовки. Все это поддерживает в форме мозги, внимание, глаза.

К сожалению, есть и подсевшие на наркотики. И здесь, в первую очередь, требуется мощная педагогическая кампания. Нужно постоянно объяснять, что наркотики – это огромное зло.

Юрий Кобаладзе, управляющий директор по корпоративным вопросам Х5 Retail Group:

«…часто вообще не отдают себе отчет и социально опасны»

- Много на что: на вино, виски, сигары…То есть на много такого хорошего, что не несет угрозы ни мне, ни обществу. У меня к этому умеренная и контролируемая зависимость, а умереть можно и от сметаны, если употреблять ее в диких количествах.

Я понимаю истоки пристрастия к наркотикам, но это уже болезнь. Я знаю, к какой деградации и даже к смерти ведет наркомания, потому что в жизни со многим приходилось сталкиваться. А бороться с ней надо жесточайшим образом.

Я - за принудительное лечение, потому что таких людей просто надо спасать! Ведь те, кто находится в алкогольной или наркотической зависимости, часто вообще не отдают себе отчет и социально опасны.

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