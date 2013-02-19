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19 февраля 2013, 23:33 [ «Аргументы Недели» ]

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Президент России Владимир Путин наградил нескольких украинских политиков медалью Пушкина «за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом». Специально для «АН» на вопрос "Русь – она ведь Киевская?" отвечают…

Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник запаса:

«Наше естественное состояние – быть вместе»

- Безусловно, Русь – Киевская. Там она создавалась как государство, что потом дало основу будущей Московской Руси и так далее. То есть те же формы переносились на Московское, Новгородское и многие другие княжества. Поэтому наше естественное состояние – быть вместе.

Совсем недавно, когда на Украине правили другие силы, там шел противоестественный процесс разделения единого народа. Все это искусственно нагнетается извне, но ведь нужно смотреть, куда вообще движется человеческая цивилизация: к деньгам и потребительству.

Силы, которые победили в холодной войне, пытаются довершить разгром Московии, в том числе и запрещением объединения мощных организованностей. Сегодня такой мир, где господствуют только деньги, а Россия – единственная страна, которая пытается этому противостоять. Но мы и сами, теряя человеческие качества, все дальше застреваем в этом монетаристском бедламе…

Наталия Нарочницкая, руководитель парижского отделения Института демократии и сотрудничества, президент Фонда исторической перспективы, доктор исторических наук:

«Киевская Русь есть наш общий дом и общий корень»

- В украинской националистической идеологии совсем недавно был взят на вооружение тезис, который в ХIХ веке полячишко Францышек Духинский проповедовал на парижских славистских кафедрах.

Дескать, русские – это помесь угрофинн с татарами, которые украли киевскую историю и софийские ризы для того, чтобы приукрасить свое варварство; а вот украинцы – это и есть настоящая Русь и единственные наследники Киевской Руси.

И это косвенно, потихонечку внедряется в сознание. Например, в Париже есть памятник Анне Русской, - это дочь Ярослава Мудрого, ставшая французской королевой. Кстати, она до конца своей жизни была единственной персоной при дворе, умевшей читать и писать (король ставил крестик). Так вот некоторые представители Украины требуют, чтобы надпись на памятнике поменяли на Анну Киевскую, - и это, конечно же, смешно!

Безусловно, Киевская Русь есть наш общий дом и общий корень. Это историческая правда, и меня изумляет тот комплекс неполноценности некоторых коллег-украинцев, которые настолько неспокойны за свою идентичность, что пытаются всех из этого корня вытолкнуть.

Думаю, эта стадия самоутверждения все же должна когда-то пройти. У нас богатая история, и почему бы не признать, что мы – это две ветви, выросшие из одного большого ствола?

И язык, на котором я сейчас говорю, это не местный диалект северных россов, а общерусский язык, выросший именно из языка Киевской Руси. Он принадлежит и нам, и украинцам.

Но украинцы богаче нас, потому что сохранили и местный язык, а мы его утратили. Но он бы нам сейчас был не более понятен, чем украинский.

Бывший президент Украины Ющенко не являлся интеллектуалом великого пошиба и начинал где-то в колхозе. А такая «интеллигенция» как раз всегда и страдает комплексом неполноценности.

Вся эта политика, направленная извне, и имеет своей целью нас окончательно разделить и опустить до уровня ненависти сербов и хорватов, которые тоже являются одним этносом. Правда, там религиозная рознь, и поэтому наиболее жестокие противоречия.

Это доказали религиозные войны между протестантами и католиками в центральной Европе, где население было истреблено на треть. Надеюсь, что до этого не дойдет, но работать над противодействием этому надо.

Станислав Говорухин, председатель комитета Госдумы по культуре, кинорежиссер народный артист России:

«Только нам не надо своих там оставлять на произвол судьбы»

- Русь начиналась в Киеве, а сейчас Русь - это Россия, граничащая с Украиной. Наши народы как были родными, так и остались. Только нам не надо своих там оставлять на произвол судьбы, как мы иногда делаем…

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