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18 февраля 2013, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]

litena.ru

Первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что правительство РФ предлагает предоставить гражданам, стоящим в очереди на квартиру, право в течение года после ее получения определяться с ее приватизацией уже и после марта 2015 года. Специально для «АН» на вопрос «Вы когда в последний раз в очереди стояли?» отвечают…

Дарья Донцова, писательница:

«Был страшный холод, и мы всю ночь сидели в машине»

- Это было в приснопамятные советские годы, когда я пыталась купить своему ребенку диван «Малютка». Я ночевала около магазина, а когда он открылся, то мы вместе с подругой первыми ворвались в него и сели на диван.

Это было зимой возле Дома мебели на Ленинском проспекте. Был страшный холод, и я очень хорошо помню, что мы всю ночь сидели в машине. Так что «Малютку» мы купили, и все было нормально.

Борис Моисеев, танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист России:

«Мы стояли в этой очереди четыре дня!»

- Это было в 60-е гг. в Могилеве, когда мы с мамой покупали наш первый телевизор. Помню, у всех тогда был свой номер, и мы были семьсот какие-то.

Магазин работал круглые сутки, и мы стояли в этой очереди четыре дня! Мама приходила и приносили кушать, а я стоял и стоял дальше.

И вот мы купили черно-белый телевизор «Горизонт» белорусского производства… Конечно, это было огромное событие, и все были очень довольны! Но мы жили в коммунальной квартире, и все стали собираться «на телевизор» у нас в комнате.

Соседи сидели на столах, на стульях, под стульями, на кроватях, и маму, конечно, все это дико раздражало.

Вячеслав Зайцев, художник-модельер, телеведущий, член-корреспондент Российской академии художеств, профессор, народный художник России:

«Магазин просто брали на абордаж»

- В моем родном городе Иваново в 1943-1944 годах мы стояли в очередях за спичками и за солью. Мы там постоянно отмечались, потому что в магазинах вообще ничего нельзя было купить.

Между прочим, в то время все было достаточно организованно, и никто не позволял себе нарушить очередь (правда, когда люди не отмечались и не записывались, то магазин просто брали на абордаж).

Однажды я был участником этого дела, и все было просто ужасно! Ведь я был семилетним мальчишкой, а мама мне дала карточки. И вот таким образом я прорвался в магазин, и оказалось, что у меня карточек уже нет.

Я прибежал домой, чтобы сказать маме, что карточки на целый месяц пропали. Но когда я стал раздеваться, то оказалось, что карточки были у меня в рукаве – вот как сильно толпа проталкивала меня в магазин.

То, что карточки нашлись, было просто невероятным счастьем, ведь мы целый месяц могли быть голодными!

Все мое детство прошло под знаком очередей, поэтому когда я их вижу, то всегда прохожу мимо и даже в Лувр в очереди не стою.

Евгений Чичваркин, предприниматель, бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть»:

«Рано утром, где-то в пять утра с минутами…»

- Рано утром, где-то в пять утра с минутами, когда еще не существовало абонементов, а были только одноразовые билеты на торговлю в Лужниках, помню, я приезжал, покупал такой билет и…

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