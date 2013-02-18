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18 февраля 2013, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]

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Советник председателя Общероссийской общественной организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией», независимый правозащитник Арбак Хачатрян изучает вопросы возникновения кризиса не первый год. Его экономические прогнозы сбываются с поразительной, подчас пугающей точностью. Хачатрян уверен, что мировой экономический кризис продолжается даже при усиленно навязываемой верхами благостной картине так называемой победы стабильности. Специально для «АН» на вопрос «Можно ли предвидеть кризис и предупреждать о нем?» отвечают…

Анатолий Трушкин, писатель:

«Помню дефолт, когда даже за день до него уверяли, что все будет нормально»

- Вот уж сколько кризисов было, а меня как-то ни разу не предупреждали. Например, помню дефолт, когда даже за день до него уверяли, что все будет нормально. Но я так понимаю, что кого-то все-таки оповестили и какая-то система оповещения есть (подозреваю, что только для своих).

По-моему, просто надо выходить с какими-то понятными для народа предложениями. Скажем, если раньше с Востока шла беда, то на Руси зажигали костры. У африканцев били в бубны: дескать, ребята, осторожнее, скоро будет кризис. То есть была хотя бы такая система, и они были в курсе. Можно было быстренько переложить накопления или купить, что не нужно, пристроив деньги.

Да, такая система должна быть. Например, выступит президент и скажет, что все будет хорошо. Правда, тогда нужно будет знать, когда именно... Если он уточнит, что, скажем, хорошо будет через 15 лет, то все уже будут знать что-то определенное.

Уже есть такой анекдот: «Правда, что этот кризис коснется олигархов?» - «Да, он их коснется, а остальных раздавит». Система оповещения у нас, конечно, есть, но это предупреждение идет сверху, доходит до тех слоев, против которых объявлена так называемая борьба с коррупцией, и как-то утихает…

Владимир Брынцалов, бизнесмен, депутат Госдумы II-III созывов, кандидат на пост президента РФ в 1996 году:

«Все тогда знали, что будет кризис»

- В мае этого 2008 года я нахожусь в Монако, и один мой лучший друг, еврей, говорит: «Володя, будет кризис». И вообще надо обо всем спрашивать еврейскую общину: они расскажут и о кризисе, и о разной ерунде. Все тогда знали, что будет кризис - вон как в Америке уже в апреле-мае 2008 года летела ипотека, а там на ней все и оборвалось…

Иван Грачев, председатель комитета Госдумы по энергетике, доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук:

«Мы завязали все свое состояние и благополучие на экономику развитых стран»

- Тот кризис я прогнозировал довольно давно и примерно представлял его сроки. На Западе тогда происходил кризис оценок рыночной стоимости. Кстати, это было очень легко спрогнозировать потому, что рост индексов очень сильно отклонялся от роста ВВП.

У нас картинка была хуже потому, что мы завязали все свое состояние и благополучие на экономику развитых стран, причем, прямым образом - в части цен на сырье и косвенно – через неразумную страховку в их ценных бумагах.

Наш и их кризис наступали одновременно, но наш кризис был глубже и серьезнее, и мы зависели оттого, насколько быстро они выберутся из своего кризиса.

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