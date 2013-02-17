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17 февраля 2013, 23:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: ria.ru

Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин заявил, что необходим осторожный подход к вопросу об укрупнении национальных республик. Что касается остальных регионов, то, по его мнению, решать вопрос об укрупнении нужно, исходя из экономической целесообразности. Специально для «АН» на вопрос «Нужно ли укрупнять регионы?» отвечают…

Николай Рыжков, член комитета Совета федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, бывший председатель Совета министров СССР (1985-1990 гг.):

«В таком серьезном государственном деле не нужно импровизаций»

- Надо сначала выверить экономический потенциал того или иного региона и все подсчитать, как говорится, до копейки. И, главное, не надо забывать, что Россия – это федеративное и многонациональное устройство.

В таком серьезном государственном деле не нужно импровизаций. Да, в СССР было 15 союзных республик, но в каждой были еще и республики автономные. А сейчас их нет. Но управляемость в СССР была.

Валерий Рязанский, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, депутат Госдумы II-V созывов:

«Это крупная политическая и социально-экономическая задача»

- Такая точка зрения – по повышению статуса и значимости субъектов Российской Федерации - уже высказывалась. Каждый регион РФ должен соответствовать этому высокому статусу и быть самодостаточным. Исключения – это лишь те регионы, которые в силу крайне неблагоприятных условий таковыми быть не могут.

Укрупнение регионов - это крупная политическая и социально-экономическая задача, которую нужно решать постепенно. Здесь проблемы не только собственно несамодостаточных регионов, а еще и межбюджетных отношений, вопросов формирования налоговой политики и т.д., то есть целый комплекс проблем, которые надо решать для того, чтобы и осуществить эту формулу на практике.

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