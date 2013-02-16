«Один сделает замечательное кино, другой – совершенную дрянь»

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16 февраля 2013, 23:57 [ «Аргументы Недели» ]

ruskino.ru

Руководитель аппарата правительства России Владислав Сурков признался, что с детства любит индийское кино. В кинопродукции Индии его привлекает «четкое разделение добра и зла, торжествующая нравственная простота и незамысловатость, а также присутствие надежды на чудо». Специально для «АН» на вопрос «Кино для вас по-прежнему является важнейшим из искусств?» отвечают…

Александр Адабашьян, режиссер, актер, заслуженный художник России:

«Этой фразы он нигде не произносил и не писал»

- Для меня является, потому что я этим занимаюсь. Кстати, я не поленился и посмотрел предметный указатель ПСС В.И.Ленина… Так вот, этой фразы он нигде не произносил и не писал.

Всегда будут довольные и недовольные тем, что государство выделяет деньги на кино. И один из этого госзаказа сделает замечательное кино, а другой – совершенную дрянь.

Бывает, что и деньги государством выделялись, и шедевры создавались. Стоит только вспомнить фильм «Летят журавли».

Так было всегда и не только у нас. Скажем, в США есть некое соглашение Гильдии продюсеров, где тоже прописана идеология.

Михаил Жванецкий, писатель:

«Сейчас смотрим советские фильмы и видим, что они искренние, подкупающие, теплые…»

- Да, для меня является. Мы и телевизор включаем для того, чтобы кино посмотреть. Сейчас смотрим советские фильмы и видим, что они искренние, подкупающие, теплые и вообще очень качественно и интеллигентно сделаны.

Теперь это стало высоким уровнем, к которому нынешнему кино и тем более телесериалам нужно стремиться. А если кто-то получает госзаказ, то я не думаю, что ему просто дадут деньги и скажут: «Снимай, что хочешь». Так не делает ни продюсер, ни частное лицо, ни государство. Дадут деньги и предложат: «Напишите-ка заявку, а что именно вы собираетесь снимать…»

Леонид Ярмольник, актер, продюсер:

«Не стоит бояться, что сделают что-то плохое, потому что хуже уже не будет»

- Если кино хорошее, то оно и есть важнейшее из искусств. Время примитивных художников, которые трутся возле власти, уже ушло. Режиссер, деньги которому выделяются исходя только из личных контактов, сегодня не выживет. Он не сделает ни хорошего кино, ни кассу.

Но сегодня в нашем кино нет ни нравственности, ни морали, так что не стоит бояться, что сделают что-то плохое, потому что хуже уже не будет.

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