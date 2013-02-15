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15 февраля 2013, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]

grif.kiev.ua

Главнокомандующий вооружёнными силами Швеции Сверкер Йорансон заявил о возможной агрессии со стороны России. В интервью журналистам генерал высказался в том духе, что в случае войны Россия «завоюет Швецию за неделю, и без помощи союзников скандинавам с противником никак не справиться».Специально для «АН» на вопрос «Какое значение для вас имеет Полтавская битва?» отвечают…

Константин Затулин, директор Института стран СНГ, член Совета по внешней и оборонной политике, бывший первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками:

«Все сплелось в Полтавском сражении»

- Петр I назвал полтавское сражение воскресением русского государства. После него и до сих пор Россия при всех своих проблемах остается мировой державой. До этой битвы она не могла причислить себя к таковым. Россия во многом была «вещью в себе», страной, которая только пробует выйти на мировой простор.

Полтавское сражение любопытно и в качестве примера того, как из необученных новобранцев, которые потерпели жесточайшее поражение под Нарвой, выросли победители. Недаром Петр I вместе со шведами отмечал на поле сражения свою победу и поднимал за них тост, как за учителей.

Полтавское сражение является источником дискуссий о Мазепе, ибо сейчас на Украине есть политические силы, которые гордятся тем, что он сделал. Бывает, что и у нас возникает такая дискуссия, и начинают путать сено с соломой. А ведь Мазепа поочередно изменял тем, кому присягал, и боролся в ходе похода Карла ХII не за некую вольную самостийную Украину, а за куш в виде Полоцкого и Витебского воеводства, которые ему обещал Карл ХII за его коллаборационистское сотрудничество. Эти земли и входили тогда, и входят сейчас в состав Белоруссии.

Все сплелось в Полтавском сражении: и героизм, и предательство, и унижение гордых шведов, и радость русских войск, не одерживавших прежде побед над лучшими в мире солдатами. Полтава открывает счет таким свершениям нашей военной истории, к которым принадлежит победа и в войне 1812 года, и в Великой Отечественной войне.

Евгений Минченко, генеральный директор Международного института политической экспертизы:

«Россияне и украинцы вместе остановили шведского агрессора»

- Для меня, как для человека, у которого есть и русские, и украинские корни, Полтавская битва – это, с одной стороны, совместная победа русского и украинского оружия, с другой – одно из наиболее фальсифицированных исторических событий, используемое для того, чтобы вбить клин между двумя братскими народами.

Хочу напомнить, что Мазепа и те немногие казаки, которые с ним тогда находились, не участвовали в битве на стороне Карла ХII, потому что он считал их ненадежными и предателями, боясь, что они переметнутся к Петру I и предадут еще раз.

В то же время на стороне Петра I сражались верные своей присяге украинские казаки, так что россияне и украинцы вместе остановили шведского агрессора.

Наталия Нарочницкая, руководитель парижского отделения Института демократии и сотрудничества, президент Фонда исторической перспективы:

«Изумленная Европа с удивлением увидела на своих границах огромную империю»

- В истории России Полтавская битва имеет приблизительно такое же значение, как победа молодого английского флота над непобедимой армадой Испании, одержанная в ХVI веке. Именно с Полтавской битвы началось восхождение России на имперский уровень, и она заявила о себе, как о великой державе, с которой стали считаться все страны.

Полтавская битва изменила соотношение сил на европейском континенте, и тогдашняя мощная северо-восточная держава – Швеция - постепенно потеряла свое значение. Именно Полтава предопределила дальнейший выход России на Балтику и на Черное море, что и сделало ее великой державой, без которой в Европе не стреляла ни одна пушка.

Карл Маркс, который не жаловал Россию, написал: «Изумленная Европа, едва знавшая о существовании России, зажатой между литовцами и татарами, с удивлением увидела на своих границах огромную империю и услышала надменную речь москалита».

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