//live

15 февраля 2013, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: er.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи больше всего жалуются на поликлиники. Там продолжают оставаться очереди, не всегда качественное обслуживание и т.п., поэтому «упор в 2013 году будет сделан на амбулаторное обслуживание и на качество». Специально для «АН» на вопрос «Стоит ли для борьбы с болезнью объединяться в общественную организацию?» отвечают…

Николай Герасименко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, академик Российской академии медицинских наук:

«Государство и медицинские учреждения решают далеко не всё»

- Да, в принципе, нужно объединяться в такую организацию потому, что государство и медицинские учреждения решают далеко не всё. А в таких аспектах, как, например, отказ от курения, борьба с алкогольной зависимостью, здоровый образ жизни и т.п. во всем мире одну из главных ролей играют именно общественные организации.

Или, скажем, есть ассоциация больных сахарным диабетом, что тоже очень важно для таких больных. Я знаю, что эта организация очень активно действует, часто бывая в Минздраве и в других организациях. Ведь инсулин и другие сахаропонижающие препараты для такого рода больных являются просто жизненно необходимыми.

Так что подобного рода общественные организации приносят большую пользу, и очень жаль, что раньше их было гораздо меньше. На мой взгляд, эти организации являются своего рода ответной реакцией на весь этот чиновничий беспредел, который сегодня творится в здравоохранении. Пациентов не лечат, гоняют по кругу и просто издеваются над ними! Вот они и стали объединяться в некие организации для того, чтобы защищать свои права.

Сделать это их заставляет сама жизнь, такое вот веяние времени. А ведь когда в поликлиниках была хорошая организация лечения, такие организации были менее востребованы...

Елена Малышева, ведущая телепрограммы «Здоровье»:

«Люди реально приходят на помощь друг другу»

- Мы работаем с ассоциациями пациентов, больных раком и видим, как они помогают друг другу буквально во всем, например, в получении инвалидности, бесплатных лекарств и т.д. Поэтому я считаю, что подобные объединения (пациентов, родителей больных детей и так далее), безусловно, нужны, потому что люди реально приходят на помощь друг другу.

Игорь Трунов, адвокат, первый вице-президент Федерального союза адвокатов России, профессор, академик РАЕН:

«Если бы они направили свою энергию в нужное русло…»

- У нас есть объединения, например, против СПИДа, туберкулеза, гепатита и так далее. И если бы они направили свою энергию в нужное русло, то есть в сторону лоббирования законодательных изменений, которые сегодня необходимы для реформы нашего здравоохранения, то тогда просто нужно выкидывать лозунг, мол, объединяйтесь! Вот тогда от этих объединений многим действительно бы стало легче.

А сейчас расходуется много средств, но все они уходят, как вода сквозь песок. Сама по себе система здравоохранения у нас не эффективна и давно уже устарела. Объединяться только ради того, чтобы психологически поддерживать друг друга, по-моему, не стоит.

Мария Арбатова, драматург, публицист, телеведущая:

«Бесплатное медицинское обслуживание у нас в стране деградировало настолько…»

- В общественные организации люди объединяются тогда, когда исчерпывают возможность защищаться поодиночке. И совершенно не важно, продиктовано это материальными проблемами, как у дольщиков, проблемами сохранения среды обитания, как у борцов с точечной застройкой или у ВИЧ-инфицированных, пытающихся коллективом выжить в нашей стране.

Ни для кого не секрет, что бесплатное медицинское обслуживание у нас в стране деградировало настолько, что даже трудно представить себе с каким масштабом нарушения прав и унижением сталкивается инфицированный, если даже более-менее здоровый и выносливый не может добиться приёма бесплатного врача-специалиста даже в центре Москвы. И он вынужден идти в платную клинику, где его поджидают врачи, инструктированные бизнес-планом учреждения «сколько денег нужно отжать в среднем с пациента».

Построение гражданского общества и заключается в том, чтобы люди объединялись в группы по защите собственных интересов и заставляли государство исполнять законы.

Мнения, высказываемые в рубрике live могут не совпадать с мнением редакции