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14 февраля 2013, 23:06 [ «Аргументы Недели» ]

ural56.ru

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила внесенный Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков законопроект об обязательном лечении наркоманов по решению суда. Специально для «АН» на вопрос «Наркоманов нужно лечить принудительно?» отвечают…

Юрий Скуратов, председатель Национального совета саморегулируемых организаций третейских арбитров и судей, бывший генпрокурор РФ (1995-1999 гг.), доктор юридических наук:

«Далеко не каждый из них способен адекватно оценивать ситуацию»

- А как можно без этого обойтись? Люди больны, и далеко не каждый из них способен адекватно оценивать ситуацию и самостоятельно принять решение о лечении от наркомании. Как правило, специфика болезни именно в этом и заключается: представляя угрозу для общества, они не желают лечиться!

Выход очевиден – это надо вводить, но используя при этом относительно гуманные методы. Необходима четкая регламентация процедуры принятия решения об их излечении, чтобы учитывались чисто медицинские критерии, а не политические; чтобы у родственников всегда была возможность проконтролировать процесс лечения и исключить злоупотребления, а если они все же происходили, то иметь возможность обжаловать их через суд.

Но очевидно то, что их надо лечить, иначе мы просто потеряем большую часть общества – нашу молодежь.

Владимир Сальников, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию:

«Одно дело, когда человек отвечает за свои поступки, другое - когда уже нет»

- Однозначно на этот вопрос не ответишь, тут много этических и нравственных аспектов. Проблема связана как с индивидуумом, которого пытаются принудительно лечить, так и с обществом, которое это предлагает. Поэтому задача состоит в том, чтобы свести это в вариант, приемлемый для обоих.

Стадии болезни бывают разними. Одно дело, когда человек отвечает за свои поступки, другое - когда уже нет. Очевидно, должна быть какая-то градация степени определения, чтобы, как это нередко у нас бывает, всех под одну гребенку не стричь. Иначе можно будет ущемить тех, кто готов лечиться самостоятельно.

Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы:

«Надо убедить человека, что нехорошо быть наркоманом и что он сам себя губит»

- Я к этому отношусь с недоверием потому, что есть известный факт: и наркоманию, и алкоголизм можно лечить только тогда, когда сам человек хочет от этого излечиться. А вот принудительно это как-то не получается.

Тем наркоманам, которые попадают в места лишения свободы (чаще всего это те люди, у которых дозу находят, а не настоящие наркоторговцы), не удается доставать наркотики – и они их в течение нескольких лет и не употребляют. Многие полагают, что они вроде бы даже так излечиваются. Но как только они выходят на свободу, то опять становятся наркоманами.

Пристрастие к наркотикам имеет не только физиологическое, но и психологическое начало, и поэтому простые решения, которые обожает наша власть – «Взять и заставить!» - тут совсем не работают.

Надо убедить человека, что нехорошо быть наркоманом и что он сам себя губит. Да, это трудно, но от государства этим никто заниматься не собирается. Я не верю, что можно «взять и заставить»!

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