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14 февраля 2013, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]

interesno-pro-kino.ru

Подхватив инициативу президента России Владимира Путина о продлении срока приватизации жилья, Госдума РФ уже 19 февраля сможет рассмотреть соответствующий законопроект. Специально для «АН» на вопрос «Вы ощущаете разницу между приватизированным и муниципальным жильем?» отвечают…

Леонид Ярмольник, актер, продюсер:

«И все пять лет я просил устранить течь»

- Не ощущаю никакой разницы потому, что много лет живу в загородном доме. Конечно, лучше, когда жилье приватизировано, тут и двух мнений быть не может. Приватизированное жилье подразумевает форму собственности, но, поскольку дома-то многоквартирные, то навести тот порядок, который я хотел бы устроить в доме, в котором живу, я не смогу.

Сколько людей, столько и мнений, кто-то хочет тратить деньги, кто-то не хочет, а кому-то и так хорошо. Так что приватизированное жилье хорошо тогда, когда в доме живут единомышленники, у которых одно представление о чистоте, порядке и об уюте. А так разница только в том, что приватизированную квартиру ты можешь продать, подарить и т.п., но это не значит, что за порогом твоей квартиры все так, как ты хочешь. К сожалению.

Насколько я понимаю, сам дом все равно является муниципальной собственностью. И если течет крыша, то…

У меня есть замечательная квартира в самом центре в «упакованном» Мещанском районе. Там пять лет текла крыша, и на стенке из-за этого был грибок. И все пять лет я просил устранить течь. Кончилось же тем, что я перекрыл крышу за свой счет и сам руководил этим процессом. Просто у них всегда «нет средств».

Владимир Брынцалов, бизнесмен, депутат Госдумы II-III созывов, кандидат на пост президента РФ в 1996 году:

«Купишь у нас сегодня квартиру, а через десять лет к тебе придут и отнимут»

- Все нормальные люди уже давно жилье приватизировали. Не сделали этого только бомжи. У меня есть дети, и меня вообще цены на жилье не интересуют, а насчет того, приватизированное оно или муниципальное, вопросом не владею.

Цены у нас просто сумасшедшие, и даже я, небедный человек, здесь жилье арендую. Купишь у нас сегодня квартиру, а через десять лет к тебе придут и отнимут, да еще и спросят: «Где такие деньги на жилье взял»?

Думаю, что в нынешней ситуации наш человек и размножаться не сможет. Захотел он жениться, а жилье при таких ценах не купить. Цены страшно завышены! Москва их вздула, и никто в нашей стране ничего не делает для того, чтобы были какие-то соизмеримые зарплаты.

Пусть будет муниципальное жилье, которое небогатый человек сможет взять в аренду. Пусть оно будет даже дотационное, а тот, кто не в состоянии себе купить квартиру, сможет за 100-150 долларов это жилье снимать. Но ничего подобного нет! Это проблема нации, но ее никто не решает.

Григорий Пасько, журналист:

«Я помню, что это была радость, это было нормально»

- Раньше у меня была квартира, которую мне через десять лет службы офицером бесплатно выдал Тихоокеанский флот. Я помню, что это была радость, это было нормально.

Приходили какие-то коммунальные службы и что-то в этом доме делали. Плохо ли, хорошо ли – по-разному, но у меня голова не болела.

Потом я ее приватизировал и продал. Теперь живу в квартире жены. Так что какие-то плюсы того, что квартира приватизирована, определенно есть.

Крис Кельми, певец, композитор:

«В начале 90-х годов мы тоже приватизировали квартиру»

- В начале 90-х годов мы тоже приватизировали квартиру, но я до сих пор так до конца и не разобрался в формах собственности. Единственное, понял, что все постоянно меняется, и какой-то окончательной твердой установки нет.

По некоторым моим наблюдениям, приватизированная площадь стала несколько дороже. Если даже я, человек с достатком выше среднего, это заметил, то наверняка у нас произошли какие-то серьезные подвижки и, причем, в неправильную сторону.

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