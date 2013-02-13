Может, у руководителей ночных клубов проверять психическое состояние?

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13 февраля 2013, 23:09 [ «Аргументы Недели» ]

irk.kp.ru

Директор Федеральной службы судебных приставов России Артур Парфенчиков заявил, что в 2012 году не было ни одного случая силового противодействия приставам, закрывавшим ночные клубы. По его словам, бизнес-сообщество постепенно осознало, что вопросы пожарной безопасности слишком серьезны, чтобы на них экономить. Специально для «АН» на вопрос «Вы верите, что в ночных клубах больше не загорится?» отвечают…

Никас Сафронов, художник, академик Российской Академии художеств:

«Надо начинать с конкретного человека и с его воспитания»

- Ночные клубы – это не самое худшее зло. По-моему, порядок надо наводить во всей стране. А как сделать так, чтобы у нас не было лесных пожаров? А как у нас работает милиция?

Мне кажется, сейчас милицейское начальство очень переживает, что какой-то их сотрудник в очередной раз что-то выкинет, но ничего не может сделать потому, что в эту систему приходят люди, воспитанные у нас же. А ведь там, откуда они приходят, с ними вообще не проводится никакая воспитательная работа.

В советское время хоть пропаганда была, что в конечном итоге оказывалось не так уж и плохо. Кстати, тогда при выезде за границу людей проверяли на лояльность компартии. Может, сейчас у руководителей ночных клубов проверять их психическое состояние?.. Прежде всего надо начинать с конкретного человека и с его воспитания.

Юрий Прокофьев, председатель президиума центрального совета Общероссийского общественного движения «Всероссийское социалистическое народное движение “ОТЧИЗНА”», бывший первый секретарь Московского горкома КПСС (1989-1991 гг.):

«У нас нет системы, которая обеспечивала бы нормальный контроль»

- К сожалению, у нас все идет в ручном управлении. Сгорел ночной клуб – начинают проверять все ночные клубы и, может быть, даже на какое-то время закрывают. Но, поскольку коррупция никуда не делась, получит взятки пожарная охрана – и все пойдет дальше.

У нас нет системы, которая обеспечивала бы нормальный контроль. А то, что существует в виде системы, насквозь коррумпировано. Так что для того чтобы не было пожаров и многих других безобразий, нужно ликвидировать коррупцию.

Станислав Садальский, народный артист Грузии, народный артист Чувашии:

«Лучше бы все они стояли с огнетушителями, а не запрещали проведение мероприятий!»

- У нас самые первые бездельники – это пожарники! И главное для них – это только запрещать. Нет, они не следят за противопожарной безопасностью, но запретить – это всегда пожалуйста! Когда у нас на спектаклях бывают аншлаги – это видно невооруженным глазом: пожарники сразу начинают расставлять стулья. Но ведь они ни за чем не следят, а только запрещают и берут взятки, причем, все поголовно.

Лучше бы все они стояли с огнетушителями, а не запрещали проведение мероприятий!

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