«Политика выстраивается так, чтобы выдавливать Россию»

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13 февраля 2013, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

nashaagasha.org

В парламенте Приднестровья будет обсужден законопроект, предусматривающий разрешение на территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) свободного обращения рубля Российской Федерации. Напомним, что на референдуме 2006 года абсолютное большинство жителей ПМР высказалось за независимость Приднестровья и развитие тесных связей с Россией. Специально для «АН» на вопрос «Зачем России нужно Приднестровье?» отвечают…

Вадим Густов, вице-спикер Законодательного собрания Ленинградской области, бывший первый зампред правительства РФ (1998-1999 гг.), бывший член комитета Совета федерации по делам СНГ:

«Миром пока управляет моноструктура – США, и это общемировая проблема»

- В 2001 году был принят закон о возможности включения в состав России новых субъектов федерации и иностранных государств или их части. Да, в Приднестровье прошел референдум, но присоединение его к России будет возможно, когда между Молдавией и Россией будет заключено международное соглашение.

В Европе говорят, мол, что же делать, если 90% проголосовало за вхождение в Россию, ведь никаких юридических последствий не будет. Руководство Приднестровья надеется на повторение югославского варианта (признание Косово), но реализовать это сейчас просто нереально.

Самостоятельность Косово признали, а Приднестровья - признать не хотят, - и в этом заключается парадокс нынешней международной политики, поскольку миром пока управляет моноструктура – США, и это общемировая проблема.

Сейчас вся европейская и американская политика выстраивается так, чтобы не повторять югославский вариант, а нагнетать в этих точках ситуацию с тем, чтобы выдавливать оттуда Россию...

Александр Дугин, лидер Международного евразийского движения:

«Мы закончили распадаться и начинаем восстанавливать наше государственное величие!»

- Приднестровье является нашим стратегическим форпостом и придает современной России имперское измерение. Нам необходимо показать, что мы закончили распадаться и начинаем восстанавливать наше государственное величие!

Жители и власти Приднестровья демонстрируют полное соблюдение всех норм и ведут себя крайне корректно. Если бы политическое руководство Молдовы прислушивалось к мнению своих граждан, то Россия продолжала бы оставаться гарантом ее территориальной целостности и сдерживала бы стремление Приднестровья выйти из состава Молдовы.

Если часть какого-либо государства не желает быть в его составе, доказывая это легально, не прибегая к терроризму и насилию, – это их законное право. Приднестровье хочет жить в составе России…

Сегодня происходит тестирование: достаточно ли сильна Россия для того, чтобы оказать поддержку своим друзьям и взять их под свою протекцию…

Светлана Тома, заслуженная артистка Молдавии, заслуженная артистка России:

«Значительная часть промышленности находится там»

- Думаю, Россия ведет себя мудро и по отношению к Молдавии, и к Приднестровью. Но ситуация сложная: есть воля народа - и есть политика государств.

Я после института работала в Русском театре в Тирасполе, и во времена СССР Приднестровье не рассматривалось отдельно от Молдавии. Помню, что это замечательное место на берегу Днестра, но и значительная часть промышленности находится там.

Потом все начиналось под шумок получения независимости, но люди не ведали, что творили! Сколько ребят тогда погибло в Бендерах… А сейчас понятно, что народ Приднестровья хочет в Россию: тут зарплаты и пенсии больше, да и вообще спокойнее в мощной стране. Молдавия же ориентирована на Румынию...

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