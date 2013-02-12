«Если США начнут бомбить Иран, то я буду за США»

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Иран предложил российским компаниям принять участие в освоении ряда нефтегазовых месторождений. Это предложение стало предметом обсуждения на состоявшемся сегодня заседании Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Специально для «АН» на вопрос «А если США начнут бомбить Иран, то вы за кого будете?» отвечают…

Валерия Новодворская, лидер партии «Демократический союз»:

«Да, эти женщины от бомбежек могут и погибнуть»

- Естественно, за США. Потому что теократия – это мировое зло. Иран - это не свободная страна, и совершенно омерзительно, когда женщин этой рабской страны заставляют носить хиджаб! Да, эти женщины от бомбежек могут и погибнуть, но, знаете ли, у них ведь было право голоса. Не надо было голосовать за религиозные партии!

Эдуард Воробьев, бывший первый заместитель главкома Сухопутными войсками РФ (1994-1995), депутат Госдумы II-III созывов (бывший зампред комитета Госдумы по обороне), генерал-полковник запаса:

«Сила есть – ума не надо!»

- Я – противник применения силы тогда, когда исчерпаны еще далеко не все мирные методы. Такую же позицию я занимал и по отношению к Ираку, потому что можно было и дальше искать пути диалога (что предлагала и Россия).

Но у государств, являющихся супердержавами, просто не хватает терпения. Так и напрашивается пословица: «Сила есть – ума не надо!»

Конечно, США как супердержава, пользующаяся к тому же поддержкой сторонников по НАТО, могут применить силу. Однако мудрость сильного заключается в том, чтобы опираться на эту силу, но не применять ее, давая понять другой стороне, что нужно идти мирным путем и искать компромиссы.

Но если действительно возникнет такой момент, что другого выхода, кроме применения силы, уже нет, то мое мнение может измениться. Иран не сможет дать серьезного ответа, потому что это будет комплексное дистанционное огневое поражение (надеюсь, не ядерное). Думаю, что США не пойдут на контактное применение силы, как это произошло в Ираке.

Анатолий Лукьянов, почетный председатель Центрального консультативного совета при ЦК КПРФ, последний председатель Верховного Совета СССР, доктор юридических наука, профессор:

«Достигнет ли оно территории США – гадать не буду»

- В любом случае за Иран, потому что это обиженная страна. А то, что там какой-то «режим», так говорят и про «режим Лукашенко» - и что? Тоже можно под это дело кое-кому руки развязать?

США не представляет последствий кампании в Иране, потому что будут затронуты интересы Китая, древнейшие ирано-российские связи, все, что связано с Закавказьем, Каспий…

Трудно представить, каких масштабов достигнет возмущение и арабского, и мусульманского мира. Достигнет ли оно территории США – гадать не буду, потому что я реальный политик.