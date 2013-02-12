«Мы, как обезьяны, вслед за американцами всё что-то придумываем»

Итак, Госдума приняла в третьем чтении разработанный Минздравом антитабачный закон, который, по выражению председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Калашникова, воспитает в обществе нетерпимое отношение к курильщикам. Специально для «АН» на вопрос «Вы будете курить строго в отведенных местах?» отвечают…

Геннадий Селезнев, председатель Госдумы РФ II-III созывов (1996-2003 гг.), председатель совета директоров Мособлбанка:

«Мне кажется, что на Думу напала какая-то паранойя!»

- Я не бегаю везде с сигаретой в руках, а стараюсь курить только там, где можно. Если нахожусь в кабинете, то всегда открываю окно. Мне кажется, что на Думу напала какая-то паранойя, потому что они там занимаются только тем, что борются с курением!

Между прочим, в одной авиакомпании мне сказали, что если бы им разрешили, как раньше, сделать в хвосте салона несколько рядов для курящих пассажиров и соответствующую вытяжку, то коммерческий успех был бы просто обеспечен, особенно на дальних рейсах!

Мы, как обезьяны, вслед за американцами все что-то придумываем, оправдывая это тем, что, дескать, сохраняем здоровье людей. Но ведь есть и такие люди, которым тяжело в течение 6-8 часов без курения, и зачем же для них устраивать лишний стресс и нервотрепку? А ведь нет ничего конструктивно сложного в создании усиленной вытяжки в салонах самолетов, тем более раньше это уже было.

Однако сейчас пошла такая мода, и мы хотим действовать по ней. То есть сегодня не захотим курить, завтра – пиццу есть, а послезавтра откажемся от картошки, - и все это подкрепим какими-то законами.

Анатолий Куликов, президент Клуба военачальников РФ, депутат Госдумы III-IVсозывов, министр внутренних дел России в 1995-1998 годах, доктор экономических наук, действительный член РАЕН:

«Хотел ее поцеловать, а она как-то так странно уклоняется...»

- Да, я тоже курил, но бросил очень легко. Почему? Да потому что в свое время встретился на свидании с любимой девушкой, хотел ее поцеловать, а она как-то так странно уклоняется... Я ничего не понимаю, а она вдруг и говорит: «Ты много куришь». Я отвечаю, мол, могу бросить. И как я это в 1967 году сказал, так и сделал. И с тех пор не курю.

Элла Памфилова, лидер движения «Гражданское достоинство», бывший председатель Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека(2004-2010 гг.):

«Мне некомфортно, когда в моем присутствии кто-то курит»

- Я никогда не курила, и у меня абсолютно не возникало желания заняться этим. Но вот раньше я нормально переносила табачный дым, а теперь почему-то у меня от этого запаха стала болеть голова. Мне некомфортно, когда в моем присутствии кто-то курит.

А самой, как вы говорите, ради интереса, сделать хотя бы одну затяжку, меня никогда не тянуло. Просто не хочется.

Гаджи Махачев, постпред Республики Дагестан при президенте РФ, бывший депутат Госдумы, бывший зампред правительства Республики Дагестан:

«Я чувствовал, что курение – это не мое»

- Да, я, наверное, три или четыре года баловался этим, а потом прекратил. По-моему, перестать это делать абсолютно легко, и в этом нет никакой сложности: просто надо иметь силу воли.

Я чувствовал, что курение – это не мое. Закуришь – и сразу ощущаешь какую-то вялость и неуверенность в себе. И зачем это надо? Самому становится противно, когда кашляешь и харкаешь, как старик. Вот я и бросил.