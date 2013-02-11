Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание о ситуации на рынке зерна. В нем участвовали представители заинтересованных ведомств и главы аграрных регионов. Премьер, среди прочего, поручил губернаторам внимательно следить за зерновым рынком и за ценами на хлеб в магазинах, а при перекосах — докладывать в правительство. В свою очередь, Минсельхоз попросил у правительства 42 млрд. рублей субсидий. Специально для «АН» на вопрос «Правомерно ли сегодня определение, что хлеб – всему голова?» отвечают…

Николай Харитонов, председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, кандидат экономических наук, заслуженный работник сельского хозяйства РФ:

«Хлеб – это некое мерило, а также настроение миллионов»

- Цена на хлеб всегда была необъявленной узнаваемостью экономики страны и государства. Хлеб – это некое мерило, а также настроение миллионов. Ведь хлеб едят все - от бомжа до президента, то есть хотя бы раз в день они садятся и тянут к нему руку.

По-моему, если газ, нефть и энергетика в целом – это сердце экономики, то ее головой является именно хлеб! И хотелось бы, чтобы голова и сердце у нас работали синхронно.

Этот переход к купле-продаже земли и пашни, а также либеральные реформы крепко подорвали основы и устойчивость нашего сельскохозяйственного производства. Мне бы очень хотелось, чтобы из нашей страны вывозились излишки хлеба. Но сегодня таковых в России нет.

По-хорошему сегодня хлеб надо пропускать через желудок птицы, поросенка, курёнка, крупного рогатого скота, то есть бычка и так далее. Но в России вырезано и потеряно поголовье скота и птицы…

Евгений Ясин, научный руководитель Государственного университета - Высшей школы экономики:

«Нужно, чтобы мы снова могли торговать зерном примерно так же, как нефтью»

- Утверждать, что хлеб всему голова, значит, давать пищу тем, кто может сказать: все, цены на хлеб надо замораживать! И повышение цен на хлеб нельзя назвать индикатором повышения цен на продукты, ведь в меню большинства населения России на сегодняшний день хлеб не занимает такого важного места.

У нас сегодня и доходы растут, и люди более разнообразно питаются, а доля хлеба и картофеля в структуре потребления продовольственных товаров неуклонно снижается на протяжении нескольких лет.

Мы стараться занять более серьезные позиции на мировом зерновом рынке, добиваясь того, чтобы русский крестьянин снова стал крупным экспортером, и Россия смогла бы обрести достойное место в продовольственных культурах (я имею в виду растущий спрос на продукты питания во всем мире).

Нужно, чтобы мы снова могли торговать зерном примерно так же, как нефтью. Кстати, до революции это была важнейшая статья российского экспорта. Но для этого нужно проводить определенную политику…

Аркадий Злочевский, президент Российского зернового союза:

«Он всему голова, когда на него тратится много денег из бедного кармана»

- Эти лозунги, типа «Хлеб – всему голова!», еще с прошлых времен и до сих пор витают у нас в головах и умах. Хлеб – это продукт питания, причем, для малоимущих слоев населения достаточно существенный и, скажем так, критичный.

Поэтому и говорят, что он всему голова, когда на него тратится много денег из бедного кармана. Но это проблема бедности кармана как такового, а не роли самого хлеба. И чем в кармане больше доходов, тем меньше потребляется хлеба и хлебо-булочных изделий, но больше белков животного происхождения – мяса, молочной продукции и так далее.

Так устроено потребление. И у нас одни из самых дешевых в мире цен на хлеб.