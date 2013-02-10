В Москве прошел митинг «Автовладельцы против коррупции», который был согласован с властями. Один из лозунгов акции звучал так: «Нет бездумной транспортной политике!» Специально для «АН» на вопрос «Высокие штрафы могут чему-то научить водителя?» отвечают…

Владимир Федоров, член Совета федерации, начальник Главного управления ГАИ России (1990-2003 гг.):

«Уже пристегиваются ремнями»

- Штраф – это не только карающее, но и предупредительное воздействие. Судите сами: в Москве, наверное, более 60% уже пристегиваются ремнями. Один взмах руки – и не надо ни штраф платить, ни с инспектором делиться.

Амаяк Акопян, артист, иллюзионист, заслуженный артист России:

«Часа в 4 часа утра меня, совершенно трезвого, останавливает инспектор…»

- Моего водителя они ничему не научили. За рулем-то он не пьет, но вообще зашибает, и часто бывает с похмелья. Но я и сам иногда вожу и, помню, несколько лет назад, сразу после Нового года, часа в 4 часа утра меня, совершенно трезвого, останавливает инспектор. И так ему грустно стало оттого, что меня увидел и узнал!.. Ведь я с гаишниками, наверное, с 1980 года мирно расхожусь. А тут к тому же вообще ничего не нарушал.

И этот грустный инспектор долго рассматривал документы, машину, салон, а потом спросил: «Ну, хотя бы аптечка-то у вас есть?» Я говорю, что вместо аптечки у меня в машине очаровательная спутница-медсестра. «Вам хорошо, товарищ Акопян, - изрек инспектор, - вы всегда вывернетесь…»

Ирина Винер, главный тренер сборной команды России по художественной гимнастике:

«…которые в пьяном состоянии садятся за руль, нужно нещадно карать!»

- У меня очень аккуратный водитель, который так же, как и я, уважает права пешеходов. А вот непорядочных водителей, которые в пьяном состоянии садятся за руль, нужно нещадно карать!