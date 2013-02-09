«Может, запрещать молодежи заниматься любовью?»
9 февраля 2013, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]
По данным опроса «Левада-центра», число россиян, поддерживающих советскую политическую систему, растет, а процент сторонников демократии по образцу западных стран, наоборот, снижается. Так, число сторонников советской политической системы, существовавшей до 90-х годов, выросло по сравнению с 2012 годом на 7%. Сегодня 36% россиян считают советскую систему лучшей, а в 2012 году такой точки зрения придерживались 29% граждан. Нынешнюю политическую систему поддерживают 17%, тогда как в 2012 году ее сторонниками были 20%. При этом уменьшился процент сторонников демократии по образцу западных стран: сейчас их 22%, в 2012 было 29%. Принято считать, что советское время было более нравственным. Специально для «АН» на вопрос «Вы как-то боретесь с безнравственностью?» отвечают…
Павел Лунгин, кинорежиссер, сценарист, народный артист России:
«Есть некие слова-пугала, которых все боятся…»
- Я с ней, вроде, не борюсь, а просто делаю кино так, как его понимаю. А что такое безнравственность? Есть некие слова-пугала, которых все боятся, но никто их не понимает, а вот к кампанейщине это иногда ведет. Может, запрещать молодежи заниматься любовью? Но заниматься любовью – это не безнравственность...
Николай Губенко, зампред Мосгордумы, художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки», народный артист России:
«Находят какой-то отклик в душах зрителей»
- Надеюсь, что фильмы, в которых я снимался, спектакли, которые ставлю, находят какой-то отклик в душах зрителей, заставляют думать, может быть, и о том, что такое хорошо и что такое плохо, что нравственно, а что безнравственно…
Наталия Нарочницкая, руководитель парижского отделения Института демократии и сотрудничества, президент Фонда исторической перспективы:
«Русской культуре это никогда не было свойственно»
- Во всех своих выступлениях я стараюсь просвещать и напоминать о том, что свобода совести – это не свобода от совести. Нужно, чтобы человеком всегда двигало четкое различение греха и добродетели.
Ведь все эти глупости, что «любые проявления человеческой личности – это есть проявление свободы», воспринимаются как право совершать любую мерзость и непотребство под видом свободы. Русской культуре это никогда не было свойственно.
Да, все мы грешны, но пока мы осознаем, что это - грех, он нами не овладевает. Кстати, подобная мировоззренческая рама и должны бы быть неким барометром для СМИ.
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