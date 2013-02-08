«У каждого компромат на каждого - и все спокойно делают государевы дела»

Кабинет министров РФ сообщил, что предполагается внести изменения в закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Это делается в целях оптимизации порядка проведения данной экспертизы, а также уменьшения количества заключений, подготавливаемых Минюстом. Специально для «АН» на вопрос «В стране стабильность, а почему же тогда не падает коррупция?» отвечают…

Александр Гуров, депутат Госдумы III-V созывов, доктор юридических наук, профессор, член Союза писателей РФ генерал-лейтенант МВД:

«Борьба с ней приобретает системный характер»

- Коррупция - коррупцией, а стабилизация – стабилизацией. Это разные вещи. А вот попробуйте представить, что коррупция – это гарант стабильности.

Ну, стала одна группа чиновников разоблачать другую, а те тоже вынули компроматы – и так пошло-поехало, что государством некому управлять!

А когда каждый имеет компромат на каждого, то все сидят и спокойненько делают государевы дела. Все это, конечно же, шутка...

В Турции в средние века эта ржа настолько разъела империю, что они даже мирный договор с Россией за взятку подписали. Кстати, Османская империя от нее и разложилась, поскольку все продали.

Думаю, что и у нас коррупция достигла колоссальных размеров, хотя нельзя не видеть, что и борьба с ней приобретает системный характер.

Ирина Рукина, член координационного совета - начальник департамента международного сотрудничества Межрегиональной общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией», академик РАЕН, доктор экономических наук, профессор:

«У нас практически нет слоев общества, свободных от коррупции»

- Те представители нашего общества, кто делал на этом поле свою карьеру, уже почувствовали, что начинается нечто новое, чего раньше еще не было. Вот они и пытаются успеть решить целый ряд своих вопросов.

С другой стороны, у нас практически нет слоев общества, свободных от коррупции. Когда мы говорим «законодатели», то хотим думать, что это абсолютно чистые и безгрешные люди. Но все мы знаем, что среди законодателей много бизнесменов, и нельзя сегодня требовать от них очень многого…

Лидия Федосеева-Шукшина, народная артистка России:

«Не надо с ней бороться, ведь она сопровождает всю нашу жизнь»

- Я об этом как-то не думаю, потому что коррупция была, есть и будет. И не надо с ней бороться, ведь она сопровождает всю нашу жизнь. Разве это не коррупция, когда ты даришь что-то начальникам или врачам, скажем, те же книги?

Правда, сама я ни разу в жизни не давала взятки, а вот книги дарила всегда. Думаю, хоть почитает, что-то поймет, какие-то мысли будут, начнет думать о людях – и слава тебе, господи! Особенно много книг я надарила, когда создавала Центр Шукшина и ходила по начальникам: я же чувствовала, что что-то надо дать!..

А все и начинается с мелочей: сегодня он взял книгу, завтра – бутылку, а послезавтра – деньги в конверте. Вот и получаются звенья одной большой коррупционной цепи. Все это настолько хорошо налажено, что бороться бесполезно. Ведь есть люди, которые специально существуют для этого. И о чем тут можно вообще речь вести?

Леонид Гозман, президент Общероссийского общественного движения «Союз Правых Сил»:

«Коррупция может не противоречить стабильности»

- Во-первых, коррупция может не противоречить стабильности и быть одним из ее факторов. Другой вопрос, хотим ли мы такой стабильности, которая основана на коррупции?

И действительно ли сейчас в стране стабилизация или, может быть, ее период заканчивается и начинается какой-то другой? После стабилизации всегда приходят изменения...